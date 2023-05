Terapia disponível no Brasil para câncer raro em estágio avançado pode chegar aos planos de saúde

Consulta Pública da ANS avalia cobertura obrigatória de cloridrato de ponatinibe, indicado para o tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica com falha ou intolerância aos inibidores de tirosina quinase de segunda geração1

SÃO PAULO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Está aberta a Consulta Pública da ANS que discute a inclusão nos planos de saúde o primeiro e único tratamento de terceira geração disponível no Brasil para pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC)1. Apesar do parecer preliminar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desfavorável à incorporação, o processo de avaliação é aberto à sociedade civil até o dia 24 de maio e pode ser acessado pelo link: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/consulta-publica-109-ans-recebe-contribuicoes-de-atualizacao-do-rol2.

Tipo de câncer raro causado por uma excessiva proliferação da linhagem mieloide, a LMC tem uma incidência de 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes, o que corresponde de 15% a 20% das leucemias. No Brasil, cerca de 1800 pacientes são diagnosticados anualmente com a doença.

Na prática, a incorporação do cloridrato de ponatinibe pode representar a única alternativa disponível para quem tem LMC e falhou às terapias de segunda geração, o que constitui um importante desafio terapêutico e uma necessidade médica ainda não atendida.

O potencial do cloridrato de ponatinibe foi constatado por meio do estudo PACE, que acompanhou indivíduos elegíveis à terapia durante cinco anos e mostrou segurança e eficácia, além de uma resposta duradoura em pacientes expostos a múltiplas linhas de tratamento e em indivíduos com mutações no gene de fusão BCR-ABL, incluindo a mais resistente T315I. 4- Aprovado em 2019 no Brasil, o medicamento é o único inibidor de tirosina-quinase (TKI) de 3ª geração disponível no país.

Sobre a Leucemia Mieloide Crônica

A leucemia mieloide crônica (LMC) é um tipo de câncer causado por uma excessiva proliferação da linhagem mieloide, seguida por uma perda progressiva da diferenciação celular, o que resulta num quadro de leucemia aguda. Associada a uma anormalidade citogenética específica, o Cromossoma Philadelphia (Ph), a LMC não é uma doença curável com a terapia medicamentosa. Os principais sintomas da LMC são: fadiga, diminuição do fôlego durante as atividades diárias, febre, dores nos ossos, perda de peso sem motivo aparente, dores abaixo da costela ou no lado esquerdo devido ao baço aumentado e suor noturno3.

Sobre a Pint Pharma

Fundada em 1993 na Áustria, a Pint Pharma é uma empresa global de biotecnologia com sede na Europa e DNA Latino-Americano, com subsidiárias localizadas em sete países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Ecuador, México e Peru. Focada no paciente como o centro das atenções, a companhia segue à risca os pilares da integridade, ética, responsabilidade e transparência nos países de atuação, valorizando e respeitando sempre a comunidade científica. Presente no Brasil desde 2017, a marca conta com terapias de ponta, e alto valor agregado, com potencial para melhorar a saúde das pessoas. O portfólio conta com tratamentos de última geração voltados principalmente para oncologia, hematologia, doenças raras e outras condições graves e debilitantes.

Referências

FONTE Pint Pharma

SOURCE Pint Pharma