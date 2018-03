Terranova lance une solution complète pour la mise en conformité effective des employés avec les exigences de formation du RGPD

Terranova Corporation annonce le lancement d'une solution complète et intégrée conçue spécifiquement pour aider les organisations à se conformer aux exigences de formation des employés énoncées dans le RGPD. Ancrée dans la structure de sensibilisation éprouvée de Terranova, cette solution clés en main guide les organisations de manière efficace pour mettre en œuvre un programme de formation au RGPD réussi.

La solution de Terranova aide tous les employés à apprendre les concepts clés et à les appliquer dans leurs activités quotidiennes afin de satisfaire les directives du RGPD. Son contenu engageant aide tous les administrateurs, notamment les dirigeants, les cadres et le personnel des ressources humaines à comprendre et adopter les principes juridiques sous-jacents de ce règlement. Cette solution comporte deux offres : GDPR: Essentials (RGPD : les bases) s'adresse à la population générale des utilisateurs, tandis que GDPR: In-Depth (RGPD : en profondeur) est un lot de cinq modules axés autour de différents rôles qui ciblent des groupes distincts : les dirigeants, les employés de centres d'appels, le personnel de développement et d'exploitation, les ressources humaines et le personnel chargé de l'approvisionnement.

Lise Lapointe, PDG de Terranova, fait remarquer : « Au vu des préoccupations grandissantes à l'égard de la vie privée en Europe, notre formation au RGPD porte essentiellement sur ce qui compte le plus : les individus. Chaque module de formation a été développé pour les différents rôles et responsabilités des groupes qui gèrent des données confidentielles. Par conséquent, notre contenu RGPD trouve un écho auprès de chaque public ciblé, car il est basé sur le « pourquoi » et sur ce qui exigé d'eux pour traiter les données personnelles. Car en fin de compte, protéger la confidentialité des données, c'est protéger la vie des gens. »

La solution de Terranova comprend également des outils innovants pour impliquer le public visé. Elle offre une feuille de route pour la sensibilisation à la protection des renseignements personnels, de courts modules d'apprentissage pour consolider les acquis, et des supports de communication pour accroître la sensibilisation et l'implication du public.

Le RGPD entrera en vigueur le 25 mai et nécessite que tous les employés soient formés et qualifiés. Le règlement s'appliquera à toutes les organisations traitant les données personnelles de résidents de l'UE, quelle que soit leur situation géographique. Tout manquement à cette directive sera susceptible d'entraîner de lourdes peines, y compris des amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel global.

À propos de Terranova WW Corporation

Reconnue par le Magic Quadrant de Gartner, Terranova développe des solutions d'apprentissage électronique complètes pour la sensibilisation à la sécurité de l'information. Nous accompagnons avec succès les professionnels de la sécurité afin de créer des opportunités d'apprentissage intelligentes pour les utilisateurs finaux au sujet de la sécurité et des cyberrisques. Nous aidons à mesurer les vulnérabilités associées aux employés en temps réel, à répondre aux exigences de mise en conformité, et à contrôler les améliorations au fil du temps. Nos solutions changent de façon positive les comportements en matière de sécurité de l'information. Grâce à notre approche multilingue et multiculturelle, nous sommes réputés pour le soutien exceptionnel que nous apportons aux organisations du monde entier.

http://www.terranovacorporation.com

Kareen Pate, conseillère en communication/marketing, 514-489-5806, poste 227, kareenpate@terranovacorporation.com

SOURCE Terranova Worldwide Corporation