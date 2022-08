TFDA keurt de eerste autonome neurochirurgische navigatierobot, NaoTrac, van Brain Navi Biotechnology goed

HSINCHU, 8 augustus 2022 /PRNewswire/ -- NaoTrac, de CE-gecertificeerde neurochirurgische navigatierobot, heeft in juli 2022 goedkeuring gekregen van de Food and Drug Administration van Taiwan (TFDA) en staat gepland voor indiening bij de FDA (U.S. Food and Drug Administration) voor goedkeuring tegen het einde van 2022.

De klinische studies van NaoTrac zijn uitgevoerd in het gerenommeerde Hualien Tzu-Chi Medical Center, waarbij de samenvattende resultaten van de plaatsing van een ventrikeldrain werden gepubliceerd in het bekende Europese tijdschrift Acta Neurochirurgica. Dr. Tsung-Lang, Chiu zei: "de resultaten van dit rapport geven aan dat er gemiddeld 1423,8 seconden werden besteed aan patiëntenregistratie. De gemiddelde doelafwijking was 1,68 mm en de gemiddelde hoekafwijking was 1,99 graden, allemaal binnen de aanvaarde tolerantie voor minimale weefselschade." Dr. Chiu concludeerde: "NaoTrac heeft naast de hoge precisie een aantal andere voordelen, zoals een niet-invasief, contactloos patiëntenregistratieproces met een snelle en nauwkeurige procedure. Het systeem biedt een nauwkeurige navigatie naar het operatiedoel. Het is ook gebruiksvriendelijk en heeft veel andere voordelen."

De technologie van NaoTrac, de Surface Mapping Auto-Registration Technology (SMART) combineert machinevisie, robotica en A.I. om chirurgische ingrepen te stroomlijnen met realtime beeldvorming en minimale invasieve resultaten. NaoTrac wordt gebruikt voor andere ingrepen zoals endoscopische hersenchirurgie, celimplantatie en andere operaties. Brain Navi neemt deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het CNS in San Francisco en de Taiwan Expo USA 2022 in Washington D.C., beide in oktober, om NaoTrac en de release van de neurochirurgische endoscoop te presenteren.

Over Brain Navi

Brain Navi Biotechnology is een toonaangevend Taiwanees chirurgisch robotbedrijf. We ontwerpen en ontwikkelen innovatieve navigatie- en robotoperatietechnologieën voor chirurgen om de operatienauwkeurigheid te verbeteren. De exclusieve 'Surface Mapping Auto-registration Technology' (SMART) van Brain Navi is een belangrijke chirurgische robotische doorbraak die machinevisie, robotica en AI-technologie combineert om gestroomlijnde chirurgische procedures mogelijk te maken met realtime beeldvorming en minimale invasieve resultaten.

