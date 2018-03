"The Field" - ein Angebot für einen unabhängigen Film wurde auf der Fineqia-Investmentplattform zu 65 % gezeichnet

The Field, ein unabhängig produziertes Action-Drama, das auf den Straßen von Neu Delhi in Indien spielt, hatte zuvor circa 2,3 Millionen US-Dollar beschafft und sich mit der Fineqia-Plattform verbunden, um die Beschaffung der restlichen Finanzmittel zu erleichtern und den Film fertigstellen zu können.

Mit seiner jetzt vollständigen Zeichnung kann The Field - mit dem kanadischen Hollywood-Schauspieler Brendan Fraser und den indischen Filmstars Prem Chopra und Ronit Roy in den Hauptrollen - nun die Produktion abschließen und im späteren Verlauf des Jahres in die Kinos gehen.

"Wir sind absolut begeistert von diesen Neuigkeiten und von der überwältigen Unterstützung, die wir für The Field erhalten haben", sagte Rohit Batra, der Regisseur von The Field. "Dank Fineqia waren wir in der Lage, die Finanzmittel zu beschaffen, die wir brauchen, um The Field einem globalen Publikum vorzustellen - das ist für uns unglaublich aufregend."

"Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, dass Rohit und The Field ihre Ziele mit uns erreicht haben", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO und Gründer von Fineqia. "Fineqia wird weiterhin sorgfältig ausgewählte, hochwertige Deals anbieten, um unsere Investoren einzubeziehen und die finanzielle Demokratisierung zu fördern."

Der Mindestbetrag, der über die Fineqia-Plattform beschafft werden sollte, lag bei 100.000 US-Dollar für 40 % des Kapitals für diese Einheit von The Field LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kalifornien. Dieser Betrag ist nun erreicht worden und damit stehen die vollen 100.000 US-Dollar zur Verfügung, für die Fineqia Ltd eine Platzierungsgebühr erhalten hat.

Berechtigte Investoren erhalten weitere Informationen zu The Field und Fineqia unter http://www.fineqia.com.

Über Fineqia Limited

Fineqia bietet eine Plattform und zugehörige Dienste, um Wertpapierausgaben zu unterstützen und die Verwaltung von Beteiligungspapieren und Schuldverschreibungen durchzuführen. Das Unternehmen agiert als Makler und bringt die Wertpapiere von Emissionsgesellschaften auf den Markt, vertreibt und vermarktet diese, weist auf transparente Weise auf die Risiken hin und legt sich bietende Chancen objektiv dar. Erst kürzlich hat es die Aufnahme von Blockchain-Technologien bekanntgegeben, um diese Ziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.

Im kanadischen Hoheitsgebiet Ansässige können keine Schuldverschreibungen oder Beteiligungspapiere auf der Fineqia-Plattform zeichnen, bis Fineqia im kanadischen Hoheitsgebiet gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen als Händler registriert ist. Investoren, die in anderen Hoheitsgebieten außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, können unter Umständen ebenfalls nicht an den Angeboten über die Fineqia-Plattform teilnehmen. Wir werden die Teilnahme von Investoren, die außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, genehmigen, sobald wir die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten haben.

RISIKOHINWEIS

Die Investition in Start-ups und Unternehmen in der Frühphase ihres Geschäfts beinhaltet Risiken wie unter anderem Illiquidität, Dividendenausfall, Investitionsverlust und -verwässerung und sollte nur im Rahmen eines diversifizierten Portfolios geschehen. Fineqia Ltd richtet sich ausschließlich an Investoren, die ausreichend vorbereitet sind, um diese Risiken zu verstehen und ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen. Sie können nur über Fineqia Ltd investieren, wenn Sie als ausreichend versiert registriert sind. Diese Seite wird von Fineqia Ltd kommuniziert und wurde von Kession Capital Ltd als Werbung für eine Finanzdienstleistung (Financial Promotion) genehmigt. Fineqia Ltd ist ein bestellter Repräsentant von Kession Capital Ltd, das von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert wird. Investitionen sind keine Angebote mit garantierten Erträgen und können ausschließlich durch registrierte Mitglieder über Fineqia Ltd auf Basis der in den Präsentationen der jeweiligen Unternehmen bereitgestellten Informationen getätigt werden. Fineqia Ltd übernimmt keine Verantwortung für diese Informationen oder die Empfehlungen oder Meinungen der Unternehmen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, die sich auf Aktivitäten, Events oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, davon ausgeht oder erwartet, dass sie zukünftig erfolgen oder erfolgen könnten (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht", "geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder "prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von der Gesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse deutlich von den erwarteten abweichen, gehören, einschließlich und ohne Einschränkung: fehlende ausreichende Finanzierung und andere Risiken, die in den Offenlegungen mit den relevanten Wertpapiersicherheitsbehörden vorliegen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist aufgrund anwendbarer Wertpapiergesetze erforderlich.

Fineqia Limited (FRN: 757772) ist ein bestellter Vertreter der Kession Capital Limited (FRN: 582160), das von der Financial Conduct Authority in den USA autorisiert und reguliert wird.

Bundeep Singh Rangar, Chief Executive Officer, T: +44-203-500-3462, E: info@fineqia.com , W: http://www.fineqia.com

