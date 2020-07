The Home Depot acelera las inversiones en categorías de productos eléctricos para exteriores, refina el surtido de las principales marcas

ATLANTA, 21 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, el minorista para mejoras en el hogar más grande del mundo, anunció hoy que está acelerando sus inversiones en ajustes para las categorías de productos eléctricos para exteriores, mientras a la vez refina y simplifica sus principales marcas en toda la categoría.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta de los clientes a nuestras presentaciones de las marcas de productos eléctricos para exteriores, ya que mejoramos la experiencia de compra con una presentación simplificada", dijo Ted Decker, vicepresidente ejecutivo de Merchandising. "Al igual que anteriores ajustes en nuestro negocio de herramientas eléctricas, los equipos eléctricos para exteriores se están ajustando y posicionando por marca, y completaremos esta implementación en unas 1,300 tiendas de EE. UU. para fin de año".

El surtido mejorado incluirá las principales marcas eléctricas portátiles innovadoras de The Home Depot –Ryobi, Makita, DeWalt y Milwaukee– y también las marcas más confiables de productos a gasolina de la industria: Toro, Echo, John Deere, Cub Cadet, Honda y Troy-Bilt.

Como parte de estos cambios en las mercaderías, la compañía ha decidido discontinuar la línea Ego de equipos eléctricos para exteriores.

A principios de año, la empresa comenzó a actualizar su presentación de la categoría de eléctricos para exteriores para que a los clientes les resultara más fácil determinar cuál es el equipo más adecuado a sus necesidades. La presentación en espacios específicos por marca incluye lo último en tecnologías alimentadas por baterías que son cada vez más populares entre los consumidores de bricolaje y los paisajistas profesionales.

Ryobi, DeWalt, Milwaukee y Makita proporcionan plataformas de baterías comunes en todos sus productos de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores, líderes en la industria, que en conjunto constituyen la gran mayoría de las baterías que ya son propiedad de los consumidores. Esto brinda a los clientes un abanico de opciones y flexibilidad para sus herramientas alimentadas por baterías que se pueden cambiar en la misma plataforma de baterías.

La compañía espera completar los ajustes en las tiendas restantes antes de la primavera de 2021.

