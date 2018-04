The Stars Group conclut des acquisitions en Australie

The Stars Group Inc. (Nasdaq : TSG ; TSX ; TSGI) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition précédemment annoncée d'une participation supplémentaire de 18 % dans CrownBet Holdings Pty Limited, tandis que CrownBet a conclu avec succès son acquisition de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. Grâce à ces acquisitions, The Stars Group détient désormais 80 % des entreprises combinées, créant un opérateur de grande échelle et un rival clair aux deux plus grands bookmakers d'Australie, le deuxième plus grand marché réglementé des paris sportifs au monde.

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur majeur de produits technologiques et de services dans le domaine du divertissement interactif et du jeu en ligne mondial. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexe, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker des casinos célèbres des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par l'entremise de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des produits et services dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. PokerStars est notamment la marque de jeu en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences ou des autorisations d'exploitation dans 17 juridictions.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés et des informations de nature prospective telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et les lois sur les valeurs mobilières, incluant, mais sans s'y limiter, certaines attentes et projections relatives aux transactions décrites dans la présente, ainsi que certains plans et stratégies opérationnels et de croissance futurs. Les énoncés prospectifs et les informations peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « but », « cible », « continuer », « chercher à », « croire », « en cours », « estimer », « ferait », « futur », « laisser entendre », « objectif », « planifier », « pouvoir », « prédire », « probable », « projeter », « s'attendre à », « serait », « stratégie », « supposer », « tendance », ainsi que l'usage du conditionnel, du futur et toute référence semblable à une période à venir. Ces énoncés prospectifs et ces informations, autres que les faits historiques, sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes, et d'hypothèses, notamment les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, la capacité à intégrer, les projections, les développements technologiques, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales, et leurs clients et industries. Bien que The Stars Group et sa direction estiment que les prévisions reflétées dans ces énoncés prospectifs et ces informations soient réalisables et basés sur des hypothèses raisonnables, et estiment qu'à la date de ces énoncés, il ne peut y avoir aucune garantie que ces hypothèses ou estimations soient vérifiées, ou que ces prévisions se réalisent. Les énoncés prospectifs et les informations sont intrinsèquement liés à des risques importants de concurrence, économiques, réglementaires, commerciaux, des incertitudes et éventualités qui pourraient faire dévier les résultats réels de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les risques et incertitudes spécifiques incluent, mais sans s'y limiter, certaines attentes relatives aux transactions décrites dans la présente et leur impact sur les activités de The Stars Group. Les autres risques applicables et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans le formulaire d'information annuel de The Stars Group pour l'année se terminant au 31 décembre 2017, notamment ceux répertoriés sous le titre « Facteurs de risques et incertitudes », et lors des discussions et analyses de la direction pour la période se terminant au 31 décembre 2017, notamment sous les titres « Facteurs de risques et incertitudes », « Limites des indicateurs clés et autres données » et « Indicateurs clés », tous disponibles sur SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com, EDGAR à l'adresse http://www.sec.gov et sur le site Internet de The Stars Group à l'adresse http://www.starsgroup.com, ainsi que dans d'autres documents publiés par The Stars Group ou à publier si les autorités en valeurs mobilières l'exigent. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Pour les relations investisseurs, veuillez contacter : Tim Foran, Tél. : +1 437-371-5730, ir@starsgroup.com. Pour toute demande d'ordre médiatique, veuillez contacter : Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

SOURCE The Stars Group Inc