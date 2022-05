THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS DÉCERNE SON ICON AWARD 2022 À WAWIRA NJIRU

LONDRES, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Nouvelle récompense annoncée à l'avance par The World's 50 Best Restaurants : la nutritionniste kenyane Wawira Njiru, fondatrice et directrice de l'association à but non lucratif Food for Education, remporte l'Icon Award 2022. Ce prix distingue une personnalité dont la contribution exceptionnelle au secteur de l'alimentation mérite une reconnaissance internationale, et qui a utilisé son exposition pour sensibiliser l'opinion publique et susciter des changements positifs.