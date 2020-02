Top-Web-Building-Plattform Elementor beschafft sich 15 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln, die von Venture-Partnern von Lightspeed bereitgestellt werden

– Das Unternehmen hinter der am schnellsten wachsenden Web-Design-Plattform gab auch kürzlich bekannt, dass bereits mehr als 4 Millionen Websites mit Elementor erstellt wurden.

TEL AVIV, Israel, 26. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Elementor, die führende Webbuilding-Plattform von Wordpress, gab heute bekannt, dass sie in ihrer ersten Finanzierungsrunde 15 Millionen Dollar von Venture-Partnern von Lightspeed eingeworben hat. Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Elementors intuitive Webbuilding-Plattform weiterhin schnell ihren Marktanteil erweitert, zumal ein erheblicher Teil aller WordPress-Websites im letzten Jahr mit dieser Plattform aufgebaut wurde.

The Elementor team posing at their headquarters near Tel Aviv

Elementor wurde 2016 von Yoni Luksenberg und Ariel Klikstein gegründet, um professionellen Web-Erstellern zu ermöglichen, einfach und mühelos entsprechend ihren spezifischen Bedürfnissen atemberaubende Websites zu erstellen. Die Open-Source-Drag-and-Drop-Plattform von Elementor fand schnell Anklang bei Design-, Entwicklungs- und Marketing-Profis, die frustriert über die bestehenden komplizierten Optionen waren, und innerhalb von nur zwei Jahren wurde die erste Million von Websites mit der No-Code-Editing-Plattform erstellt.

Die Wachstumsrate von Elementor beschleunigt sich seither sogar noch; mittlerweile wird alle sechs Monate mehr als eine Million Websites damit aufgebaut. Insgesamt wurden bereits über 4 Millionen Websites auf der Plattform erstellt, die in 55 Sprachen verfügbar ist. Die treibende Kraft hinter dem rasanten und immer schneller werdenden Aufstieg von Elementor war die leidenschaftliche und aktive Community von dedizierten Benutzern, die 70 Prozent der fast 300 Funktionen von Elementor generiert haben, die in den letzten 12 Monaten bereitgestellt wurden, und die sich leidenschaftlich für diese Lösung einsetzen.

„Was wir dank unseres engagierten Teams und unserer wunderbaren Community erreicht haben, ist wirklich außergewöhnlich", sagte Yoni Luksenberg, CEO von Elementor. „Indem wir uns eines sehr realen Bedarfs angenommen haben, gewinnen wir eine wachsende Beteiligung an einem 300-Milliarden-Dollar-Markt. Mit dieser Finanzierungsrunde kommen wir schneller unserem Ziel näher, jedem Webentwickler den einfachen Aufbau professioneller Websites zu ermöglichen."

„Das Wachstum von Elementor ist ein wundervolles Beispiel für die Leistungsfähigkeit von Community- und Open-Source-Software", sagte Tal Morgenstern, Gesellschafter von Lightspeed. „Die Gründer begannen damit, ihre eigenen Probleme als Web-Profis zu lösen, und gewannen in der Folge eine globale, stark involvierte Fan-Basis, die das Produkt von Anfang an unterstützte und formte. Jede einzelne von uns betrachtete Metrik wies auf eine außergewöhnlich starke Marktakzeptanz hin, und wir freuen uns sehr, mit diesem Team auch im nächsten Kapitel dieser Geschichte zusammenzuarbeiten."

Elementor wird die Finanzmittel nutzen, um die Expansion seiner Geschäftstätigkeit und seiner globalen Gemeinschaft zu beschleunigen, wobei für 2020 weltweit 500 Meetups geplant sind. Das Unternehmen wird auch sein Team um 50 % vergrößern und sich auf große Produkteinführungen vorbereiten, die die Art und Weise, wie Websites aufgebaut werden, verändern werden.

Über Elementor

Elementor ist die führende Website-Builder-Plattform auf Wordpress. Mit über 4 Millionen Websites bedient Elementor einen schnell wachsenden Kundenstamm von Web-Profis, einschließlich Web-Entwicklern, -Designern und -Vermarktern in 152 Märkten, und rühmt sich dessen, dass alle 10 Sekunden eine neue Website auf seiner Open-Source-Plattform erstellt wird. Elementor sieht seine Aufgabe darin, das Web-Building radikal zu vereinfachen und es Web-Profis und -Agenturen zu ermöglichen, ihr kreatives und geschäftliches Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.elementor.com oder folgen Sie uns auf Facebook.

Über Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners ist ein mehrstufiges Venture-Capital-Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung bahnbrechender Innovationen und Trends in Unternehmens- und Verbrauchersektoren konzentriert. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Team von Lightspeed Hunderte von Unternehmern unterstützt und dabei geholfen, weltweit mehr als 350 Unternehmen aufzubauen, darunter Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix und GrubHub. Lightspeed und seine Partner verwalten derzeit 7,9 Milliarden US-Dollar auf der globalen Lightspeed-Plattform, mit Anlageexperten und Beratern in Silicon Valley, Israel, Indien, China und Europa. www.lsvp.com

