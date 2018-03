Trina Solar lance une nouvelle solution photovoltaïque intelligente, TrinaPro

TrinaPro est conçu pour les systèmes photovoltaïques montés au sol d'envergure industrielle. C'est le fruit de l'accord de coopération complète de Trina Solar avec Huawei Technologies Co., LTD et Sungrow Power Supply Co., LTD, ainsi que de son accord de coopération stratégique avec Nclave Renewable S.L. TrinaPro est la première solution photovoltaïque intelligente qui combine de manière optimale des modules solaires leaders de l'industrie de Trina Solar, des systèmes de suivi solaire ou des systèmes flottants à la pointe de la technologie et des onduleurs de classe mondiale. En tant que nouveau produit à valeur ajoutée, TrinaPro se caractérise par des composants haut de gamme, une intégration système optimisée et une interconnexion intelligente de l'exploitation et la maintenance.

TrinaPro comprend à la fois des solutions au sol et des solutions flottantes. La solution au sol est dotée d'un système de suivi solaire à la fine pointe de la technologie qui permettra d'améliorer le gain d'énergie de 10 % à 30 %. La solution flottante couvrira plusieurs scénarios d'application tels que les réservoirs, les lacs, les plages, etc.

Grâce à l'intégration optimisée des composants et à l'intégration de l'algorithme « Edge Computing », TrinaPro peut améliorer la stabilité du système avec une génération d'énergie plus élevée et des coûts BOS (autres composantes du système) moindres afin de réduire le LCOE (coût actualisé de l'énergie) du système.

De plus, grâce à l'interconnexion entre l'algorithme « Edge Computing » et un système intelligent d'exploitation et de maintenance sur une plateforme cloud, TrinaPro est capable d'analyser et de traiter les données à partir du cloud afin d'optimiser le modèle opérationnel du système et de garantir son bon fonctionnement.

Lors du lancement mondial de TrinaPro, Gao Jifan, président du conseil et PDG de Trina Solar, a prononcé un discours au cours duquel il a déclaré : « Bien que l'énergie solaire soit un nouveau venu dans le secteur de l'énergie, il s'agit de l'un des principaux moteurs du développement futur de tout le secteur. » Yin Rongfang, vice-président de Trina Solar, Président des ventes mondiales et Président des solutions commerciales et résidentielles, a souligné que « grâce à une combinaison optimisée en termes d'amélioration de la production d'énergie, de réduction du LCOE du système et d'intégration de systèmes d'exploitation et de maintenance intelligents, TrinaPro aidera ses clients à atteindre un retour sur investissement plus élevé. »

À propos de Trina Solar Limited

Trina Solar est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions globales pour l'énergie solaire. Fondée en 1997 en tant qu'intégrateur de systèmes photovoltaïques, Trina Solar s'attache aujourd'hui à promouvoir une énergie intelligente en collaborant avec des installateurs, des distributeurs, des services publics et des développeurs du monde entier. La société s'est imposée comme le chef de file du secteur grâce à son excellence en matière d'innovation, la qualité supérieure de ses produits, ses capacités verticalement intégrées et sa gestion de l'environnement. Pour de plus amples informations, consultez www.trinasolar.com.

