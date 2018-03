Trina Solar wprowadza na rynek nowe rozwiązanie fotowoltaiczne smart - TrinaPro

Rozwiązanie TrinaPro przeznaczone jest do wykorzystania w systemach fotowoltaicznych naziemnych w skali przemysłowej. Rozwiązanie to jest owocem umowy o współpracę między firmą Trina Solar a Huawei Technologies Co., LTD, Sungrow Power Supply Co., LTD oraz strategicznej współpracy z Nclave Renewable S.L. TrinaPro jest pierwszym rozwiązaniem fotowoltaicznym smart, które charakteryzuje się zoptymalizowanym połączeniem wiodących w branży modułów firmy Trina Solar z przełomowymi systemami śledzenia światła słonecznego lub systemów pływających oraz najlepszych w swojej klasie przetwornic częstotliwości. Jako nowy produkt wartości dodanej TrinaPro cechuje się zastosowaniem najwyższej jakości komponentów, zoptymalizowanej integracji systemu i połączeniem O&M typu smart.

Rozwiązanie TrinaPro dostępne jest w trybie montażu naziemnego i pływającego. W trybie naziemnym rozwiązanie wyposażono w przełomowy system śledzenia promieni słonecznych, który przyczynia się do zwiększenia poziomu pozyskiwania energii o 10 do 30%. Rozwiązanie pływające obejmuje szereg różnych zastosowań, w tym w rezerwuarach, jeziorach, na plażach itp.

Dzięki zoptymalizowanemu dopasowaniu komponentów i integracji algorytmicznej typu Edge Computing rozwiązanie TrinaPro zwiększa ogólną stabilność systemu, jednocześnie zapewniając wyższy poziom generacji energii i niższy koszt BOS, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia kosztu LCOE systemu.

Co więcej, dzięki połączeniu algorytmu Edge Computing z systemem O&M smart na platformie w chmurze rozwiązanie TrinaPro może analizować i przetwarzać dane z chmury obliczeniowej. To z kolei pozwala na optymalizację modelu operacyjnego systemu i zapewnia płynne i wydajne jego działanie.

Prezes i główny dyrektor wykonawczy firmy Trina Solar Gao Jifan wygłosił przemowę w trakcie premiery urządzenia, w której podkreślił, że „chociaż energia słoneczna jest ciągle pomniejszym graczem na rynku energetycznym, jest jednym z najważniejszych źródeł energii, które przyczyni się do przyszłego rozwoju całej branży". Wiceprezes firmy Trina Solar, prezes międzynarodowej sprzedaży i prezes zagranicznych rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych Yin Rongfang zaznaczył, że „optymalne połączenie w zakresie ulepszenia generacji energii, zmniejszenia kosztów LCOE systemu i integracji z systemami O&M oznacza, że TrinaPro pomoże klientom w osiągnięciu wyższych zwrotów z inwestycji".

O Trina Solar Limited

Firma Trina Solar Limited jest wiodącym, globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań energii solarnej. Założona w 1997 roku jako integrator systemów fotowoltaicznych firma Trina Solar przewodzi dziś w branży energii inteligentnej wraz z instalatorami, dystrybutorami, zakładami i badaczami na całym świecie. Wiodąca w branży pozycja firmy opiera się na doskonałości w działaniach innowacyjnych, najwyższej jakości produktów, pionowej integracji umiejętności oraz służbie środowisku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

