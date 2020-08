Trinta e quatro empresas semiunicórnio anunciam planos de listagem no mesmo dia

A elevação à proeminência da TOJOY fortalece 34 empresas com posicionamentos sólidos para listagens futuras

No evento de 29o aniversário da empresa, realizado no dia 18 de agosto, os líderes da TOJOY falaram sobre os sucessos anteriores que serviram de base para o anúncio dos 34 projetos semiunicórnios. Todos eles se desenvolveram com a TOJOY, utilizando a plataforma para ter acesso a capital, parceiros e recursos empreendedores em uma velocidade sem precedentes.

Em abril de 2020, um momento crítico da recuperação econômica da China, a TOJOY e o Comitê Profissional de Investimento de Alta Tecnologia da Associação de Investimentos da China realizaram a segunda Feira Global de Unicórnios por meio da plataforma on-line da TOJOY, o app TOJOY Entrepreneur Cloud. Dez empresas aproveitaram o evento para obter capital, recursos e parcerias oferecidos por meio da plataforma a centenas de milhares de participantes do mundo todo.

Ao construir, aprimorar e implementar, de maneira consistente, sua plataforma de compartilhamento em escala global, a TOJOY reuniu recursos comerciais poderosos do mundo todo para injetar um fluxo de crescimento constante em empresas que crescem em ritmo acelerado.

Criando um acelerador de empresas eficaz

Na comemoração do 29o aniversário da TOJOY, o presidente do conselho de administração da empresas, Lu Junqing, reconheceu quatro grandes conquistas alcançadas nas primeiras três décadas da empresa, que acredita serem responsáveis pelo sucesso atual da TOJOY. São elas: a criação do modelo de negócios universal e exclusivamente integrado da empresa, a estreia de sua superplataforma de negócios global O2O, o desenvolvimento de um sistema de gestão autônoma, que incentiva o trabalho árduo e o mérito, e a presença de uma equipe empreendedora global de alta qualidade.

O presidente Lu também considerou a adesão de toda a plataforma a um código de "inovação, unidade e integridade" como a chave para o sucesso contínuo da TOJOY.

Representantes de várias empresas estrela aceleradas pela TOJOY estiveram presentes no evento, entre eles representantes da cadeia nacional de produtos para maternidade e cuidados infantis B&G, da plataforma de entrega inteligente Sousou Shenbian, e da Kweichow Moutai – a maior empresa de capitalização de mercado de uma bolsa de valores da China continental. No dia 18 de agosto, outras empresas estrela, inclusive China Mobile e Dana Technology, assinaram contratos locais para entrarem formalmente no acelerador de unicórnios da TOJOY.

Atualmente, a TOJOY acelera mais de 300 empresas de vários setores, com foco especial em setores inovadores, como comércio eletrônico, internet das coisas e empresas voltadas para big data.

Ao falar sobre o futuro, Ge Jun, CEO global da TOJOY, afirmou que espera que a empresa continue fortalecendo suas habilidades de incubação e expanda sua plataforma para obter lucros até 2021; em 2022-2023, ele espera implementar completamente o acelerador de unicórnios global para fortalecer empresas do mundo todo.

