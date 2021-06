Twin Hills Holdings, LLC, a intenté une action en justice contre e3 Holding AG, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Alabama, en invoquant des allégations de fraude et de détournement de propriété intellectuelle.

BIRMINGHAM, Alabama, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- Twin Hills Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware et une société d'investissement privée, annonce qu'elle a intenté une action en justice contre e3 Holding AG, une société suisse dont les bureaux sont situés à Zurich. L'action a été intentée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Alabama.

L'action en justice vise à obtenir 125 millions de dollars de dommages et intérêts et allègue des réclamations basées sur : (1) rupture de contrat ; (2) fraude ; et (3) usage abusif/détournement de la propriété intellectuelle de Twin Hills.

Twin Hills est représentée par Campbell Partners, LLC, un cabinet de contentieux de premier plan dans le sud-est des États-Unis.

Numéro de dossier : 2:20-cv-01335-MHH

