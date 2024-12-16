U Lifestyle App《社群》首推帖文投票功能 投選心目中的男神女神 送您戲院現金劵！

香港2024年12月16日 /美通社/ -- U Lifestyle App《社群》 又有新功能！為提升用戶之間的互動與交流，《社群》近日首度推出帖文投票功能，大家可以參與由 U Lifestyle官方 發起的投票活動，亦可於帖文內一鍵投票直接分享想法，非常方便！

踏入年尾， 《社群》 乘勢舉行 2024年度男神女神人氣投票活動 ，邀請大家從36位男神女神中投選出心中最愛，參加更有機會贏得戲院現金劵！人氣 男神 當然有人氣男子組合MIRROR成員Anson Kong、Edan Lui呂爵安、Jeremy Lee李駿傑、Keung To姜濤、Ian Chan陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆及周殷廷YT、林家謙、劉俊謙、林峯等星級人馬。 女神 人選則包括人氣女子組合COLLAR成員王家晴Candy、蘇雅琳Ivy So、許軼Day及李佳芯、林明禎、陳穎欣Yanny、Cloud雲浩影、鄧麗欣、衛詩雅、Kayan9896等，位位都魅力爆登！ 立即投下您神聖的一票 支持偶像！

新增帖文投票功能 提高《社群》互動性

U Lifestyle官方帳戶 推出多元化的投票活動同大家互動兼送獎品，引領用戶圍繞生活話題及時下熱話作出討論，增加平台互動性。大家只要參與投票就有機會獲得豐富獎賞，立即查看 最新《社群》活動 ！

帖文投票功能簡單易用，會員只要一按帖文右下角「剔」按鈕，即可進行投票，更可即時到「左掃」至帖文尾圖查看投票結果，了解民意走勢，甚至用您的投票扭轉局面！

立即試用新功能

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年度男神女神選舉火熱進行中 投票送戲院現金劵！

一年又準備過去，今年演藝圈不少藝人都推出了亮眼的作品。大熱電影《九龍城寨之圍城》令林峯、劉俊謙人氣急升；人氣男子組合MIRROR成員Edan Lui呂爵安、Keung To姜濤、Anson Lo盧瀚霆等今年分別推出多首個人單曲；凍齡女神鄧麗欣於電影《我談的那場戀愛》中散發獨特魅力，更於明年舉辦首個個人紅館演唱會；衛詩雅於電影《破．地獄》中的演出亦被盛讚。多位男神女神中，誰令您印象最深刻？又有誰令您成功被圈粉？ 《社群》男神女神投票活動 火熱進行中，共有36位超人氣男女神在等您寶貴的一票！

由即日起至2024年12月31日，大家記得去《社群》為您心目中的男神女神投票，用行動支持心中偶像，更有機會贏得戲院現金劵！

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《社群》送出友邦嘉年華門票連代幣迎聖誕！

聖誕佳節氣氛日漸濃厚，《社群》特地於2024年12月至翌年1月為大家帶來驚喜送禮及倒數活動— 「聖誕City Date 2024」 ，這個星期四（12月19日）更會送出驚喜禮物 「友邦嘉年華門票2張連代幣20個」 ，嘉年華內有一系列刺激機動遊戲、攤位遊戲、現場表演等，絕對係最佳聖誕活動之一！另外更有Lomomatic 110菲林相機丶ghd美髮造型夾丶Luna Cake甜品換領券丶Facesss購物禮券丶Gourmai運動套裝等豐富聖誕禮物等您嬴取，簡單登記即有機會獲獎， 即睇每日聖誕送禮倒數活動 ！

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SOURCE U Lifestyle