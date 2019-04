Últimos dias: inscrições para o curso online do bilionário da bolsa Luiz Barsi se encerram no dia 30 de abril

Fabio é um empreendedor do ramo da internet, que em 2004 conheceu a filosofia de Luiz Barsi e nunca mais parou. O mesmo vale para Felipe Ruiz, ex-executivo de alto escalão que por influência do pai e do grande investidor resolveu fazer carreira no mercado de capitais. Louise é a filha caçula e já atua em diversas frentes, como Analista CNPI e como Conselheira de Administração em companhias de capital aberto, como a Eternit.

O projeto visa basicamente democratizar e popularizar a bolsa de valores. Em módulos mais aprofundados, entretanto, o curso também entra em níveis de análise de ativos de forma mais ampla, explicando em detalhes alguns racionais por trás de tomadas de decisão de Luiz Barsi na escolha de suas ações.

O AGF também se aprofunda nos acertos e erros dos próprios investidores que seguiram a filosofia de Barsi, além de esmiuçar outros assuntos como finanças comportamentais e análises de ações que não estão no radar de investidores comuns do mercado. Assim, é indicado tanto para investidores amadores quanto para os mais experientes.

Segundo os fundadores da iniciativa, trata-se de uma proposta que visa carregar todos os investidores rumo à independência financeira de forma consciente indo além do que é divulgado nos vários canais de redes sociais especializadas em investimentos.

O pré-lançamento aconteceu no início do mês com uma palestra do próprio Luiz Barsi. As inscrições para a turma de pré-lançamento do curso online se encerram no dia 30 de abril e as inscrições podem ser feitas através do site www.acoesgarantem.com.br .

Contato - (11) 3965-5304

