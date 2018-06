Une société pharmaceutique de premier plan choisit TrialScope pour l'assister dans la divulgation et la transparence de ses essais cliniques

Avec cet accord, GlaxoSmithKline va mettre en place deux solutions de TrialScope : TrialScope Disclosure Management, une solution de gestion de la divulgation, et TrialScope Transparency Management, une solution de gestion de la transparence.

La solution de gestion de la divulgation de TrialScope permet de centraliser les processus de divulgation des essais cliniques, d'effectuer leur suivi et de s'assurer de leur respect, atténuant ainsi les risques liés à la conformité et offrant aux promoteurs un plus grand contrôle sur la divulgation de leurs essais cliniques. Il a été prouvé que la solution réduit les temps de saisie, de révision et d'approbation de jusqu'à 85 %.

La solution de gestion de la transparence de TrialScope permet aux promoteurs d'interagir avec les patients et le public par l'intermédiaire d'un site Web convivial afin de partager ouvertement les informations et les résultats d'essais cliniques certifiés.

« Nous sommes ravis de travailler avec GlaxoSmithKline pour l'assister dans la gestion de la transparence et de la divulgation de ses essais mondiaux », a déclaré Jeff Kozloff, PDG de TrialScope. « Cet accord marque également une étape importante pour TrialScope, car nous sommes maintenant la solution de divulgation et de transparence de 13 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde. »

Actuellement, les clients de TrialScope sont responsables de plus de 40 % des essais cliniques sponsorisés par l'industrie enregistrés sur clinicaltrials.gov et de plus de 45 % de tous les essais de l'industrie figurant dans le Registre des essais cliniques de l'Union européenne.

À propos de TrialScope

TrialScope simplifie la complexité de la transparence des essais cliniques. Les solutions primées et éprouvées de TrialScope ont été mises en œuvre avec succès et rigoureusement testées dans les environnements les plus complexes et gèrent les divulgations d'essais de promoteurs responsables de plus de 40 % des essais cliniques sponsorisés par l'industrie et publiés sur clinicaltrials.gov. L'expertise et les solutions axées sur le marché de TrialScope permettent aux promoteurs d'améliorer leurs performances, d'atténuer les risques liés à la conformité et, en fin de compte, de gagner en efficacité grâce à des outils, une expertise et des processus de gestion du cycle de vie des contenus cliniques. Les technologies de TrialScope sont proposées via une plateforme SaaS prête à la validation et hébergée dans un cloud privé. Pour de plus amples informations, consultez www.trialscope.com.

