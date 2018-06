UnionPay QR-code maakt haar debuut in Noord-Amerika

Noord-Amerika is een belangrijke bestemming voor Chinese toeristen. Het grootste aandeel internationale studenten in de VS en Canada komt al vele jaren achtereen uit China. Door samenwerking met belangrijke organisaties in Noord-Amerika heeft UnionPay International haar lokale acceptatienetwerk steeds kunnen verbeteren. Tot dusverre accepteren bijna alle pinautomaten in de VS kaarten van UnionPay voor het opnemen van contant geld. Meer dan 80% van de verkopers in de VS accepteert de UnionPay-creditkaart. In Canada, waar de vijf grootste banken UnionPay-kaarten accepteren, accepteren nu 90% van de pinautomaten en 160.000 verkopers UnionPay-kaarten.

Op basis van dit groeiende acceptatienetwerk zet UnionPay International zich in voor de uitrol van mobiele betalingsdiensten, zoals de UnionPay mobiele QuickPass en betalingen met QR-codes, voor een toenemend gebruik van de "UnionPay"-app. Tot nu accepteren bijna 80.000 POS-terminals in de VS de UnionPay mobiele QuickPass, en dit aantal zal naar verwachting nog dit jaar toenemen tot 250.000. Ook zijn er duizenden dagelijkse consumentenverkopers in Canada die de UnionPay mobiele QuickPass hebben geaccepteerd. Na deze lancering van UnionPay QR-codebetalingen, kunnen gebruikers van de "UnionPay"-app eenvoudig scannen en betalen bij Foodymart-winkels in Toronto en Vancouver, en bij restaurants zoals Hai Di Lao Hot Pot in San Francisco.

Cai Jianbo zei dat, volgend op de groeiende trend van uitwisseling van medewerkers tussen China en de VS, Canada, en een groeiend binnenlands gebruik van de "UnionPay"-app, UnionPay het acceptatiebereik van mobiele betalingsdiensten buiten het vasteland van China uitbreidt. UnionPay stimuleert de introductie van UnionPay's QR-code betalingen in Noord-Amerika, hetgeen nieuwe perspectieven biedt voor de promotie van de "UnionPay"-app. UnionPay International zet zich in voor de uitrol van haar innovatieve betalingsdiensten door een verbetering van de verbinding tussen verschillende markten. Ten eerste breiden wij het acceptatiebereik van UnionPay's mobiele betalingsdiensten uit, waarbij we ons met name richten op dagelijks gebruik en transport. Ten tweede onderzoeken wij samenwerkingsmogelijkheden bij de ontwikkeling van e-wallets met switchnetwerken, uitgevers en retailgroepen, om internationale klanten mobiele betalingsdiensten aan te kunnen bieden op basis van UnionPay-kaarten. Ten derde willen wij diegenen die UnionPay's mobiele betalingsdiensten prefereren stimuleren om deze in eigen land te gebruiken. Ten vierde hebben wij platforms opgezet ter ondersteuning van betalingsinnovatie, en hebben wij het technische raamwerk opgesteld voor UnionPay's innovatieve bedrijfsactiviteiten, waarmee de lancering van onze innovatieve dienstverlening wereldwijd wordt gestimuleerd.

Li Aihua zei dat Bank of China (Canada) de ontwikkelingsstrategie voor het creëren van een bank van wereldklasse in een nieuw tijdperk actief in de praktijk brengt. Als toonaangevende verwerver van UnionPay in Canada blijven wij nieuwe technologie en dienstverlening ontwikkelen om de klantervaring te verbeteren. Onze lancering van de QR-code betalingsdienst, samen met UnionPay International zal het toenemende aantal Chinese bezoekers aan Canada beter bedienen. Hiermee zullen de mobiele betalingsproducten in Canada ook worden verrijkt en komen er meer betalingsdiensten beschikbaar voor mensen die tussen China en Canada reizen.

Gebruikers van de "UnionPay"-app kunnen momenteel profiteren van veilige en eenvoudige mobiele betalingsdiensten in 26 landen en regio's buiten het vasteland van China. UnionPay's QR-codebetalingen worden geaccepteerd in 21 landen en regio's buiten het vasteland van China. Met name in Zuidoost-Azië wordt het steeds makkelijker om met de UnionPay QR-code te betalen. Via de "UnionPay"-app kunnen gebruikers ook de UnionPay mobiele QuickPass-dienst activeren, die wordt geaccepteerd bij meer dan een miljoen POS-terminals in Japan, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Rusland, etc.

SOURCE UnionPay International