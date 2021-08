Vale Saúde lança cartão pré-pago para Saúde Pet

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- De olho no crescente mercado de pet do Brasil, que fatura dezenas de bilhões de reais a cada ano, a Vale Saúde lança, neste mês de agosto, o cartão pré-pago para Saúde Pet, que dá direito a consultas veterinárias de diversas especialidades com até 50% de desconto, nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André e Osasco.

Entre os serviços que podem ser utilizados, estão a realização de exames laboratoriais e de imagem, acupuntura, fisioterapia, vacinas, atendimento veterinário, pet home e serviço hospitalar, além de descontos nos serviços de banho e tosa, day care e hotéis. O cartão pré-pago para saúde pet não possui carência e, também, não há restrições para doenças pré-existentes e idade do animal.

Na rede credenciada, existem vários parceiros, entre eles, os laboratórios Lifevet Centro Diagnóstico Veterinário e Alchemypet Medicina Diagnóstica Veterinária; o Dr. Vet Hospital Veterinário, as clínicas Veterinárias 24 horas Querubim Ltda., a Vet 17 Clínica Veterinária, a Estação Animal e Endocare Endoscopia Veterinária, além dos serviços de hotel e creche com a empresa Entre Duas Patas.

Lembrando, que a empresa está em constante processo de expansão e continua a negociar com outros parceiros para ampliar sua rede.

"A nossa entrada nesse mercado fortalece o compromisso da Vale Saúde na área de cartão pré-pago para saúde, agora no mercado pet. Observamos que os indicativos e pesquisas apresentadas, recentemente, apontam que o setor de animais domésticos no Brasil, e no mundo, está em plena expansão, com faturamento bilionário, finaliza o CEO da Vale Saúde Pet, Eduardo Brigagão.

Como funciona

Antes de utilizar o cartão pré-pago para saúde pet é necessário carregá-lo com o valor a ser utilizado e agendar as consultas e ou exames, no site (www.valesaudepet.com.br), App, WhatsApp (11) 95557-0256 ou Central de Atendimento 3003-0256 da Vale Saúde Pet.

Mercado Pet

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o faturamento do setor alcançou, em 2020, R$ 40,8 bilhões, o sétimo faturamento de vendas pet no mercado mundial. O ranking leva em consideração o volume de vendas em dólares.

O crescimento desse mercado tem sido exponencial nos últimos anos e, com ele, aumentaram também os cuidados dos donos de pets com a saúde dos

animais: levantamento realizado pela Comissão de Animais de Companhia (Comac) mostra que 94% dessas pessoas dão especial atenção à saúde preventiva de seus animais e seguem rigidamente as recomendações de vacina, medicamentos vermífugos e antipulgas, alimentação etc.

Sobre a Vale Saúde Sempre

A Vale Sáude Pet faz parte do grupo Vale Saúde Sempre, uma empresa brasileira pioneira na área de cartão de saúde pré-pago. Fundada há 10 anos, possui mais de 500 mil clientes e uma rede credenciada com mais 12 mil opções de atendimentos em clínicas, laboratórios e hospitais em todos os estados brasileiros. Com cerca 40 funcionários trabalhando desde a operação até o atendimento ao cliente, a companhia representa uma alternativa entre a rede pública de saúde (SUS) e os planos de saúde particulares, e atende um público que não pode ou não quer ter um plano de assistência médica, mas necessita dos serviços que ela oferece. Visite https://valesaudesempre.com.br/

