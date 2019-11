Values Move lança programa de empoderamento de professores como os primeiros líderes na vida social

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em uma iniciativa inédita no Brasil, a Values Move lança o Programa Aurora – Educação por Valores, que visa apoiar professores de escolas públicas e privadas na função de primeiros líderes da vida social. O lançamento acontece no auditório do Instituto Todos pela Educação, no dia 4 de novembro, em São Paulo, com a presença do autor e pensador inglês Richard Barrett.

"Depois dos pais, o professor é o primeiro líder de impacto social e o Programa Aurora – Educação por Valores, foi desenvolvido para ajudar o professor a ocupar este espaço na sua plenitude. Estudos em psicologia positiva realizados recentemente na área da Educação confirmam que as melhores pessoas para promover o desenvolvimento dos alunos são os professores. Assim, este programa apoiar o professor na escolha das melhores estratégias para assumir esse papel de líder, atuando como um agente transformador junto aos alunos e em toda comunidade escolar", explica Inês Medeiros, fundadora da Values Move, que idealizou o Programa Aurora.

O Programa Aurora – Educação por Valores trabalha com vários indicadores dos quais podemos destacar os apontados na pesquisa "2019 Well-Being – Brazil Consciousness Report", realizada pela Barrett Academy for the Advancement of Human Values, e utiliza ferramentas da metodologia dos Sete Níveis de Consciência, desenvolvidos por Richard Barrett: sobrevivência; relacionamentos; autoestima; transformação; coesão interna; alianças estratégicas e serviço.

O programa obedece a uma lógica de holarquia, ou seja, começando pelo autoconhecimento e tomada de consciência do professor, sua relação com pares e equipe, na sequência com a escola, famílias e seus alunos, comunidade escolar, sociedade e finalmente com o país. Segundo Inês, "serão trabalhadas habilidades socioemocionais, com destaque na qualidade da relação de confiança com os alunos e suas famílias, para que possam sentir a escola cada vez mais como um espaço de aprendizagem seguro, impactando na formação da identidade cidadã, no bem estar dos professores com resultados objetivos no desempenho escolar de alunos",diz.

Trata-se de uma pós-graduação de um ano, com total de 360 horas, em sistema híbrido: presencial e online. No início da especialização, é realizada uma pesquisa de avaliação de cultura escolar, aplicando a metodologia Barrett, para mapear os valores presentes na cultura pessoal, de professores, gestão escolar, funcionários, pais e alunos, sua visão da cultura atual da escola e qual a cultura desejada para o ambiente escolar. Ao término do programa, aplica-se novamente a pesquisa para analisar os impactos gerados.

Projeto Piloto do Programa Aurora – Educação por Valores

No Brasil, a primeira instituição de ensino a vivenciar o Programa Aurora é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, localizada na Vila Gomes, em São Paulo. O piloto teve início no dia 03 de outubro, com a realização da pesquisa de Avaliação de Cultura Escolar envolvendo toda a comunidade escolar e encontros presenciais com 14 professores até ao final de novembro e pesquisa qualitativa dos resultados apurados. Há perspectiva do Programa Aurora – Educação por Valores ser expandido para outros países da América Latina e Europa.

Lançamento terá a presença de Richard Barrett – Autor e pensador inglês Richard Barrett, especialista em cultura e desenvolvimento de liderança, estará presente no lançamento do projeto Aurora apresentando as conclusões do estudo "2019 Well-Being Report - World Views" com destaque para o recorte Brasil e as possibilidades da educação. O britânico acredita que organizações guiadas por valores são as que têm maior potencial para sucesso e, com base nesse princípio, fundou em 1995 o Barrett Values Centre , criando o conceito dos Sete Níveis de Consciência e as ferramentas para medir os níveis de consciência de indivíduos, grupos, organizações e nações.

