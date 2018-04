Van Leeuwen Pipe and Tube Group: deutliches Gewinnwachstum

Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group profitierte im Jahr 2017 von der gestiegenen Marktnachfrage in Europa, dem weltweit höheren Preisniveau und den Kostensenkungsmaßnahmen der Vorjahre. Gesamtumsatz und Betriebsergebnis haben sich im Vergleich zu 2016 deutlich verbessert. Sowohl die weltweit verkaufte Gesamttonnage als auch die Lagerbestände der europäischen Vertriebsgesellschaften nahmen zu.

Der Umsatz des auf Stahlrohre und Rohranwendungen spezialisierten internationalen Handelsunternehmens betrug 613 Mio. €, ein Plus von 12 % gegenüber 2016 (549 Mio. €). Das Betriebsergebnis und der Jahresüberschuss stiegen und beliefen sich auf 12,4 Mio. € (2016: 1,6 Mio. €) und 6,3 Mio. € (2016: 0,7 Mio. €). Die Solvenz blieb mit über 48 % weiterhin hoch.

Mit seinen Lager- und Distributionskonzepten konnte Van Leeuwen auf die wachsende Nachfrage im europäischen Industriemarkt reagieren. Der Absatz stieg und das Unternehmen erzielte höhere Umsätze im Stahlbaumarkt, mit großen Herstellern im Landmaschinenbereich und mit Kunden im Sondermaschinen- und Kranbau. Zusätzliche Umsätze mit Kunden wurden auf Basis langfristiger Service- und Lieferverträge erzielt. Van Leeuwen eröffnete ein neues Vertriebsbüro in Deutschland.

Die Nachfrage auf dem Energiemarkt erholt sich zwar, liegt aber noch nicht auf dem Niveau von vor einigen Jahren. Van Leeuwen konnte jedoch eine deutliche Umsatzsteigerung im Energiebereich erzielen. Die Geschäftstätigkeit der Van Leeuwen-Gesellschaften im Nahen Osten, Südostasien und Nordamerika hat sich in der zweiten Jahreshälfte verbessert. Die Aktivitäten im Downstream-Bereich nehmen zu, da Investitionen nicht mehr aufgeschoben werden. Im Jahr 2017 erzielte Van Leeuwen aufgrund seines internationalen Netzwerks von Lagerstandorten weitere Erfolge bei der Abwicklung weltweiter Verträge mit großen petrochemischen Unternehmen, sowohl für Bauprojekte als auch für die Instandhaltung.

Peter Rietberg, Vorstandsvorsitzender: "Wir konnten unser Ergebnis im vergangenen Jahr deutlich verbessern. Unsere Strategie, eine Streuung auf verschiedene Marktsegmente und Kontinente vorzunehmen, erwies sich auch im Jahr 2017 als wichtig. Der Ausblick für 2018 ist positiv. Das Vertrauen in den Markt steigt und die Investitionen nehmen zu. Der Markt zeigt reges Interesse an den von uns angebotenen Gesamtpaketen, in denen zusätzlich zu unserem Angebot an Rohren Logistik, Lagerung, Distribution und Projektmanagement enthalten sind."

