Veja como tirar do papel os planos de empreender em 2022

RIO DE JANEIRO, 22 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a chegada do fim do ano, chega também o momento de tirar do papel os planos de mpreender. Muitas pessoas aproveitam a oportunidade e o sentimento de renovação para investir em um negócio próprio, realizar um sonho e colocar em prática seus conhecimentos. No entanto, é preciso dar um passo de cada vez e planejar bem esse momento para que o investimento seja próspero e de sucesso.

Pensando nisso, o CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável) preparou uma lista com dicas essenciais para quem está vivendo esse processo e não quer cair em roubada. Confira se você já cumpriu todos os passos e, depois, vá atrás do seu sonho!

1) Tudo começa com o planejamento

Um plano de negócios é fundamental. Assim, você saberá o caminho a percorrer e como alcançar seus objetivos. É importante também considerar o planejamento tributário e, dependendo do caso, considerar trabalhar junto a um contador.

2) Registre a sua marca

Sua marca diz quem você é, por isso, não deixe de seguir os procedimentos de registro e reconhecimento da marca. Pesquise no INPI sobre as marcas já registradas, entenda o seu nicho, crie sua identidade.

3) Produtos e serviços iniciais

Outro passo importante é definir como começar, os produtos/serviços de entrada que irá oferecer e, claro, sem perder de vista os próximos passos. Uma estratégia bem estruturada para entrada no mercado, com planos a curto, médio e longo prazo, oferecerá maior sustentabilidade ao seu negócio.

4) Entenda quem é seu cliente e esteja próximo dele

Sabendo quem você é, fica mais fácil definir seu público alvo, o seu mercado. Assim, você entenderá também o seu potencial, o que pode alcançar e como explorar essas possibilidades. Além disso, poderá identificar como interagir e formas de marcar presença. Pode ser com redes sociais, site, canais de atendimento, entre outros.

5) Estude e pesquise SEMPRE

Começar um negócio é desafiador. Por isso, é fundamental se manter atualizado e investir em capacitação para alavancar a empresa. Uma dica é fazer o curso Conecta+ Brasil, promovido pelo CIEDS em parceria com o WhatsApp.

O objetivo da formação é apoiar a retomada econômica de um dos grupos mais afetados pela pandemia no Brasil, os empreendedores formais e informais. Com a dobradinha entre as instituições, será possível aprender mais sobre empreendedorismo, boas práticas, e ferramentas disponíveis gratuitamente no aplicativo WhatsApp Business, versão para negócios do WhatsApp. As inscrições estão abertas e a plataforma de aprendizagem fica disponível até o dia 28 de novembro para todo o Brasil.

Além da capacitação sobre as ferramentas do WhatsApp Business, os participantes terão acesso a conteúdo exclusivo voltados para o cenário empreendedor, como inovação, criatividade, finanças pessoais e finanças para negócios, para que tenham melhor desenvolvimento profissional. Os participantes que finalizarem o curso e ingressarem na rede do programa vão concorrer a 5 prêmios de 6 mil reais cada para investir em seu negócio.

Conecta+ Brasil:

Inscrições: até 28 de novembro

Onde: online

Preço: gratuito

Para mais informações, acesse o site: https://conectamaisbrasil.cieds.org.br.

Sobre o CIEDS:

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, CIEDS, é uma organização da sociedade civil que promove soluções sociais que geram mais renda, mais saúde, melhor educação, maior confiança no futuro, construindo redes de parceiros estratégicos comprometidos com uma sociedade melhor.

Contato: Mariana Alecrim, (21) 982526188, [email protected]

FONTE Centro Integrado de Estudos e Desenvolvimento Sustentável

