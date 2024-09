VEOCEL™ von Lenzing stärkt das Bewusstsein für die Bekämpfung der Plastikverschmutzung und wird auf der SEA of Solutions 2024 der UN hervorgehoben

LENZING, Österreich, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- VEOCEL™, das Flaggschiff unter den Spezialvliesstoffen der Lenzing Gruppe, hat auf der Veranstaltung "SEA of Solutions 2024" (SoS), die von SEA circular - einer Initiative des UN-Umweltprogramms (UNEP) und des Koordinierungsgremiums für die ostasiatischen Meere (COBSEA) - am 18.. September in Bangkok, Thailand, organisiert wurde, sein Engagement für Innovation und die Bereitstellung von Lösungen zur Bewältigung der globalen Plastikkrise hervorgehoben.

Seit 2019 ist der SoS eine Plattform für die Erforschung von Lösungen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung. Die Beteiligung von Lenzing baut auf langjährigen Bemühungen auf, die Abhängigkeit von Kunststoffen in der Nonwovens-Industrie zu minimieren. Unter dem Titel "Re-designing for a Circular Plastics Economy" (Neugestaltung für eine Kreislaufwirtschaft aus Kunststoff) berichtete Norma Schönherr, Managerin für Partnerschaften für Nachhaltigkeit bei der Lenzing AG, Nonwovens, über die Best-Practice-Beispiele von VEOCEL™ zur "Bekämpfung der Verschmutzung durch Mikroplastik durch den Umstieg auf Cellulosefasern". Schönherr betonte, wie die holzbasierten[1] VEOCEL™ Fasern von Lenzing eine verantwortungsvolle, funktionelle Alternative zu synthetischen, kunststoffbasierten Materialien sein können, insbesondere bei Körperpflege- und Sanitärprodukten.

Biologisch abbaubar und kompostierbar[2], fallen VEOCEL™ Fasern nicht unter die Kunststoffdefinition der EU-Richtlinie für Einwegkunststoffe[3]. Im Jahr 2021 hatten Wissenschaftler des renommierten Forschungsinstituts Scripps Institution of Oceanography (SIO) an der University of California, San Diego, bestätigt, dass die holzbasierten Cellulosefasern von Lenzing unter Meeresoberflächen- und Meeresbodenbedingungen innerhalb von 30 Tagen vollständig biologisch abgebaut werden können, während Fasern auf Erdölbasis nach 200 Tagen praktisch unverändert blieben[4].

"Wir bei Lenzing sind fest entschlossen, eng mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Lösungen voranzutreiben und die Industrie auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen", sagte Monique Buch, Executive Vice President Nonwovens bei der Lenzing AG, anlässlich ihrer Teilnahme an der Veranstaltung. "Unsere Teilnahme an der UN SoS 2024 unterstreicht unser Engagement für die Bekämpfung der Plastikverschmutzung durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen den globalen Akteuren".

Das VEOCEL™ Produktportfolio umfasst völlig chlorfreie Lyocell- und Viskosefasern sowie leistungsstarke hydrophobe Fasern. Mit Blick auf die Zukunft wird VEOCEL™ weiterhin als Katalysator für Veränderungen in der Vliesstoffindustrie fungieren, indem es sein Angebot an umweltfreundlichen Alternativen zu synthetischen Materialien erweitert, die mehr Anwendungen und Branchen abdecken können.

Über VEOCEL™

VEOCEL™ ist das Flaggschiff der Lenzing Gruppe im Bereich der Spezialvliese. Das VEOCEL™-Produktportfolio umfasst VEOCEL™ Lyocellfasern und VEOCEL™ Viskosefasern, die auf Holz basieren und eine natürliche Saugfähigkeit aufweisen, die Verteilung von Flüssigkeiten unterstützen können und biologisch abbaubar und vielseitig sind. Die Marke VEOCEL™ ist in vier Kategorien unterteilt, darunter VEOCEL™ Beauty, VEOCEL™ Body, VEOCEL™ Intimate und VEOCEL™ Surface, und ihre Fasern werden in Produkten für Babypflege, Schönheits- und Körperpflege, Intimpflege und Oberflächenreinigung verwendet.

Wenn Sie mehr über VEOCEL™ erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://www.veocel.com/. Weitere Details zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen, der Leistung sowie der Technologie und den Produktionsprozessen hinter den VEOCEL™ Markenfasern finden Sie unter https://www.veocel.com/en/sustainability.

[1] Im Sinne des Bekenntnisses zu Umweltschutz und Ressourcenschonung bezieht Lenzing Holz und Zellstoff nur aus zertifizierten oder kontrolliert nachhaltigen Quellen. In seiner Holz- und Zellstoffpolitik hat sich Lenzing verpflichtet, Holz und Zellstoff ausschließlich aus unumstrittenen Quellen zu beziehen. [2] Eine Reihe von LENZING™ Lyocell- und Viskosefasern für Vliesstoffanwendungen sind vom TÜV AUSTRIA als biologisch abbaubar im Boden, im Süßwasser und im Meer sowie als kompostierbar unter häuslichen und industriellen Bedingungen zertifiziert. [3] Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj [4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721031314