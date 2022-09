VERIZON REDEFINE EL SERVICIO DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA SIN CONTRATO CON TOTAL BY VERIZON

Total by Verizon es un servicio diferente a todo lo conocido en la industria de el servicio prepagado, con algunos de los beneficios y ventajas más atractivos de los planes, incluyendo cobertura de red de 5G Ultra Widebandi, generosas asignaciones de hotspots, comunicaciones telefónicas, mensajes de texto y datos ilimitados, y ofertas para Disney+, el servicio exclusivo de streaming de películas y programas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Total by Verizon está pensado para ofrecer una mejor opción a aquellos clientes que hoy eligen Metro by T-Mobile o Cricket Wireless.