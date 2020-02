Virtway biedt bedrijven de mogelijkheid om evenementen te organiseren met gebruik van een virtuele 3D-wereld "Virtway Events"

Virtway, een bedrijf uit Spanje, heeft een eigen technologisch product ontwikkeld dat 3D-werelden creëert en honderden gebruikers tegelijkertijd in staat stelt om via aangepaste avatars vanaf elk apparaat in real-time deel te nemen en te communiceren, wat resulteert in een levensechte gebruikerservaring.In hun unieke digitale omgeving kunnen bedrijven interactief deelnemen, presenteren, showcasen en netwerken.Deze digitale versies van evenementen zijn compatibel met fysieke congressen en vakbeurzen, waarbij bezoekers kunnen genieten van live-presentaties en andere netwerkmogelijkheden.

Hoewel meerdere internationale evenementen zich houden aan strikte preventieve veiligheidsmaatregelen in verband met de uitbraak van het Coronavirus, zijn er nog steeds veel bedrijven die overwegen hun aanwezigheid af te zeggen.

De ongelukkige situatie die GSMA ertoe aanzette om het Mobiele Wereldcongres 2020 af te zeggen, samen met de groeiende vraag naar duurzamere evenementen, maakt de 3D-evenementen een perfecte aanvulling op de fysieke evenementen. Ze bieden de mogelijkheid om het publiek te bereiken, om direct met de deelnemers te communiceren en in gevallen zoals het MWC-evenement, een plek waar mensen nog steeds bij elkaar kunnen komen zonder hun gezondheid in gevaar te brengen."3D-technologie is voortdurend in ontwikkeling, en is nu niet alleen beschikbaar voor het entertainment, maar ook voor het uitbreiden van het bedrijfsleven," aldus José Antonio Tejedor, CEO en oprichter van Virtway.

Over Virtway

Virtway is een uniek immersief platform dat virtuele 3D-ervaringen biedt, zoals conferenties, vakbeurzen en trainingen, waar door grote bedrijven als Roche, Accenture, AstraZeneca en Naturgy en duizenden mensen gebruik van wordt gemaakt voor allerlei soorten evenementen. Gebruikers praten, communiceren en netwerken in real-time via avatars, waardoor het gevoel van direct contact wordt gecreëerd en een meer boeiende ervaring wordt geboden dan bij traditionele webinars en conferentiegesprekken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1092363/Virtway_Events_Scenario.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1092362/Virtway_Logo.jpg

