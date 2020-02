Virtway permet aux entreprises d'organiser des événements en utilisant leur monde virtuel 3D « Virtway Events »

Virtway, une société espagnole, a développé son propre produit technologique, créant des mondes 3D qui permettent à des centaines d'utilisateurs simultanés d'interagir et de communiquer de vive voix en temps réel via des avatars personnalisés depuis n'importe quel appareil, produisant ainsi une expérience utilisateur ultra-réaliste. Dans leur environnement numérique unique, les entreprises peuvent participer, présenter, exposer et instaurer des réseaux de manière interactive. Ces versions numériques de n'importe quel événement sont compatibles avec les congrès et salons physiques où les participants peuvent profiter de présentations en direct et d'opportunités de réseautage.

De nombreux événements internationaux suivent des mesures de sécurité préventive strictes en raison de l'épidémie du coronavirus, mais malgré cela, beaucoup de sociétés envisagent toujours d'annuler leur présence.

La situation malheureuse qui a conduit la GSMA à annuler le Mobile World Congress 2020, ainsi que la demande croissante pour des événements plus respectueux de l'environnement, font des évènements 3D virtuels un complément parfait aux événements physiques. Ils offrent l'opportunité d'élargir la portée du public, d'interagir directement avec les participants, et pour des événements tels que le MWC, ils fournissent aux gens un moyen de se réunir sans mettre leur santé en danger.« La technologie 3D évolue constamment, et est disponible aujourd'hui non seulement à des fins de divertissement, mais aussi dans le monde des affaires », a déclaré José Antonio Tejedor, CEO et fondateur de Virtway.

À propos de Virtway

Virtway est une plateforme immersive unique qui fournit des expériences 3D virtuelles, telles que des conférences, des salons professionnels et des sessions de formation, utilisées par de grandes entreprises telles que Roche, Accenture, AstraZeneca et Naturgy, ainsi que par des milliers de personnes pour toutes sortes d'événements. Les utilisateurs parlent, interagissent et se connectent en temps réel par le biais d'avatars, recréant le sentiment de contact direct et offrant une expérience plus engageante que les conférences téléphoniques et Webinaires traditionnels.

