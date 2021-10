Visita oficial do governador do Rio Grande do Sul à Espanha passa pela Fundesplai

A "Demà Jovem" é uma plataforma que nasceu graças a uma parceria global entre a Fundesplai e a Renapsi, compartilhada com entidades socioeducativas da Espanha, Itália, Portugal, Romênia, Suécia e Holanda, no âmbito de um programa da União Europeia. A Fundesplai e a Renapsi pretendem começar a utilizá-la nestes países e a introduzir esta tecnologia em seus respectivos programas de digitalização.

A plataforma oferece uma solução de gestão completa, já que se concentra tanto no âmbito educativo quanto no profissional. Ela busca a qualificação profissional dos jovens por meio de cursos presenciais e on-line, oferece um serviço personalizado e flexível, e sua metodologia permite avaliar e melhorar as habilidades dos jovens para garantir a contratação imediata do aprendiz. Esta metodologia inclui atendimento psicossocial personalizado com acompanhamento dos aprendizes e uma plataforma de seleção e recrutamento, assim como a combinação do trabalho remunerado e da formação para jovens durante este período.

Viagem oficial à Espanha e França para fortalecer a relação com a Espanha

A visita à Fundesplai para apresentar o programa "Demà Jovem" coincide com a viagem oficial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Espanha e França, com o objetivo de estabelecer e fortalecer vínculos institucionais e empresariais com os dois países e de participar da feira South Summit em Madrid, conhecer o Ecossistema de Inovação de Barcelona e visitar o Centro de P&D de HyperLoop em Toulouse. Na Catalunha, a delegação brasileira foi recebida pelo presidente da Generalitat, Pere Aragonès, e pela presidente do Parlament, Laura Borràs.

O estado do Rio Grande do Sul é o quinto estado com maior IDH (índice de desenvolvimento humano) do Brasil. Com aproximadamente 11,3 milhões de habitantes – 5,4% da população brasileira – gera quase 7% do PIB nacional.

O governador foi acompanhado pelo prefeito da capital do estado, Porto Alegre, e pelo presidente de sua assembleia legislativa. Trata-se de um dos estados mais fortes da República e, em algumas regiões, especula-se que Leite poderia chegar a concorrer à presidência da República com o atual presidente, Jair Bolsonaro.

