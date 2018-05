¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® anuncia gira por 10 ciudades

"Durante doce años ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! ha proporcionado educación nutricional, exámenes de salud gratis y actividades para el bienestar de nuestras comunidades en todo el país ", dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. "Para continuar nuestro trabajo y aumentar la inclusión de los hispanos en la investigación clínica y biomédica, estamos llevando el Programa Científico All of Us a nuestras comunidades. La participación de diversas comunidades en All of Us ayudará a sentar las bases para una nueva era de atención médica donde la medicina se adapta a cada persona ".

El Programa Científico All of Us es un ambicioso esfuerzo para promover la prevención, el tratamiento y el cuidado individualizado de personas de todos los orígenes. Todas las personas mayores de 18 años sin importar su estado de salud podrán inscribirse en el programa. Al colaborar con 1 millón de personas que pueden compartirán su propia información en el transcurso de varios años, el Programa Científico All of Us resultará en mayor precisión en la investigación científica para la prevención y el tratamiento de una variedad de afecciones."Todos somos únicos, pero hoy vivimos principalmente en una era de la medicina que ignora nuestras diferencias," afirmó Eric Dishman, director del Programa Científico All of Us. "Yo estoy vivo hoy gracias a la medicina de precisión y pienso que todos merecen la misma oportunidad sin importar el color de su piel, su estado económico, su edad, su sexo o su género. En otras palabras, esto realmente nos incluirá a todos."

Además de tener el Programa Científico All of Us, los eventos ofrecerán exámenes de salud gratis y una variedad de actividades físicas y deportes divertidos para toda la familia, así como información sobre nutrición y una alimentación saludable. "La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos tiene un compromiso a largo plazo para ayudar a crear comunidades más saludables", dijo Robert Forrester, presidente y director ejecutivo de la Fundación Newman's Own. "Estamos orgullosos de poder contribuir a sus esfuerzos a través de nuestro apoyo continuo a ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!"

En los eventos ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! todos los participantes tienen la oportunidad de inscribirse en el Buena Salud Club de la Alianza Nacional para la Salud Hispana. Este club de membresía gratuito está diseñado para promover estilos de vida saludables al proporcionar información de salud confiable y confidencial durante todo el año, así como referencias a proveedores de servicios de salud.

El primer evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! se llevará a cabo el sábado 2 de junio del 2018 en el Carnaval del Boulevard, en la esquina de St. Nicholas Avenue y la calle 185 en Washington Heights, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. La lista completa de eventos está disponible en www.vivetuvida.org. ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! es patrocinado a nivel nacional por Healthy Americas Foundation, la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos y la Newman's Own Foundation.

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

