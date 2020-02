Voici comment SEAT explore l'avenir

La vision par ordinateur alimentée par l'IA pour une conduite plus sûre. Ouverture des yeux, angle de vision, position de la tête... Un algorithme analyse les actions du conducteur et l'avertit en cas de manque d'attention ou de somnolence. SEAT a fait équipe avec la start-up Eyesight Technologies pour travailler à l'adaptation de ce système de surveillance des conducteurs dans ses voitures. « Notre logiciel est essentiel pour la sécurité » , déclare Tal Krzypow, vice-président des produits chez Eyesight Technologies.

Le contrôle de la lumière se fait par simple pression sur un bouton. Une nouvelle technologie de vitrage actif de Gauzy permet aux utilisateurs d'obscurcir ou d'éclaircir le verre du pare-brise, des vitres latérales ou du toit ouvrant à la demande. « Nous sommes la seule entreprise de science des matériaux qui travaille à la fois avec la technologie de vitrage SPD et la nanotechnologie à base de cristaux liquides. Ces deux technologies permettent au verre de passer à l'ombré ou à l'opaque pour offrir une expérience personnalisée à l'utilisateur et de revenir instantanément à la transparence pour la conduite », explique Adrian Lofer, cofondateur et directeur technologique de l'entreprise de nanotechnologies Gauzy qui collabore avec SEAT.

Dans la Silicon Valley du Moyen-Orient. Gauzy a vu le jour dans la cuisine de l'un de ses fondateurs, qui cherchait un moyen de rendre les fenêtres plus respectueuses de la vie privée. Aujourd'hui, Gauzy emploie plus de 100 personnes. À leur instar, il y a 6 600 startups, dont 800 se consacrent à l'industrie automobile.

Explorer des technologies de pointe. En deux ans seulement, SEAT a travaillé avec plus de 200 jeunes entreprises israéliennes par le biais d'Xplora. L'équipe responsable de l'innovation chez SEAT recherche en particulier des solutions qui améliorent le bien-être et la sécurité, la cybersécurité, la durabilité et l'intelligence artificielle. « Si nous voulons façonner l'avenir, nous devons être dans les écosystèmes les plus innovants », déclare Stefan Ilijevic, responsable de l'innovation produit chez SEAT.

