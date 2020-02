Volvo introduceert vier nieuwe trucks door ze op elkaar te stapelen in een spectaculaire film, compleet met de CEO erbovenop

In de trucksector is het uitbrengen van een truck een enorm project. Maar het uitbrengen van vier trucks tegelijkertijd is uniek. Bij het vernieuwen van de volledige heavy-duty truckreeks met frontstuurcabine koos Volvo Trucks voor een andere aanpak.

De bijzondere film speelt zich af in het holst van de nacht en begint met het tonen van de trucktoren die als een enorme monoliet in de verte oplicht. Bij het afspelen zien we wolven op de voorgrond en vangen we een glimp op van een vrouwelijke bestuurder. Naarmate de film het hoogtepunt nadert compleet met rook- en lichteffecten, zien we dat Roger Alm, de CEO Volvo Trucks, bovenop de trucktoren staat.

Bekijk de film "Volvo Trucks - The Tower feat. Roger Alm"



De film komt een dag eerder uit dan de officiële introductie in Europa van de heavy-duty reeks met Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM en Volvo FMX. De vier trucks met frontstuurcabine vertegenwoordigen ongeveer tweederde van de leveringen van Volvo Trucks.

"Dit is onze grootste introductie ooit bij Volvo Trucks. De impact van deze trucks op de winstgevendheid en het concurrentievermogen van onze klanten zal enorm zijn, zowel voor hun bedrijfsresultaten als in de strijd om de beste chauffeurs. Ik ben gewend om overal bovenop te zitten, maar voor mij was de fotoshoot met de trucktoren toch wel bijzonder. En eerlijk gezegd heb ik ook wel een beetje hoogtevrees. Maar ik maak me niet zo gauw druk", zegt Roger Alm, CEO van Volvo Trucks.

De film werd eind 2019 opgenomen op een testterrein buiten Göteborg, de thuisstad van Volvo in Zweden. De trucktoren en de meeste visuele effecten zoals de rook en de lichten zijn echt, zoals blijkt uit een achter-de-schermenfilm.

"We hadden ongeveer een maand nodig om de toren te ontwerpen en te bouwen, en te controleren of deze veilig genoeg was om ermee te rijden. Dit werd met name mogelijk gemaakt door de robuuste Volvo FMX-bouwtruck en de nieuwe 38 tons-bogie die het gewicht van de andere trucks kon dragen. Maar het vereiste ook een constante snelheid en koers, die mogelijk werden gemaakt door de Volvo Dynamic Steering-technologie en een bekwame truckchauffeur", aldus Markus Wikström, ingenieur bij Volvo Trucks die deel uitmaakte van het technische team achter de toren.

Klik hier om de achter-de-schermenfilm te bekijken.

Over Volvo Trucks

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en veeleisende klanten. Het bedrijf biedt een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal dealernetwerk van ruim 2.100 servicepunten in meer dan 130 landen. Volvo-trucks worden in 14 landen geassembleerd. In 2019 leverde Volvo wereldwijd meer dan 131.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, construction equipment en aandrijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en service. Het werk van Volvo Trucks is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095034/Volvo_Trucks.jpg

Charles Engelaar, Volvo Trucks

Telefoon: +06-51-42-71-51

E-mail: charles.engelaar@volvo.com



Cynthia van 't Hoff, Volvo Trucks Nederland,

Telefoon: +06-22-30-24-61

E-mail: cynthia.van.t.hoff@volvo.com

