Volvo Trucks lancia la nuova generazione di veicoli pesanti che mettono il conducente in primo piano

La previsione di crescita della domanda di trasporti mette l'accento sulla disponibilità di conducenti esperti a livello mondiale. Secondo le stime, ad esempio in Europa è vacante il 20% dei posti di lavoro come conducente. Per aiutare i clienti ad assumere e trattenere i conducenti migliori, Volvo Trucks ha posto la massima attenzione allo sviluppo dei nuovi veicoli perché fossero strumenti di lavoro più sicuri, più efficienti e più interessanti per conducenti qualificati.

"Un autista che gestisce il suo camion in modo sicuro ed efficiente rappresenta una risorsa preziosa per qualsiasi azienda di trasporto. Uno stile di guida responsabile può aiutare a ridurre le emissioni di CO 2 e i costi del carburante, oltre che ridurre il rischio di incidenti, infortuni e fermi imprevisti. Grazie ai nostri nuovi veicoli i conducenti potranno lavorare in modo ancora più sicuro e produttivo, mentre i clienti avranno argomentazioni più solide per attrarre i migliori conducenti", continua Roger Alm.

I vari modelli di veicoli della gamma Volvo Trucks sono disponibili con diverse cabine e possono essere ottimizzati per un'ampia gamma di applicazioni. Nei veicoli per lungo raggio, la cabina è spesso la seconda casa del conducente, mentre nei camion per trasporto regionale spesso è un ufficio mobile. Nella cantieristica, i veicoli sono strumenti di lavoro robusti e pratici. Di conseguenza è su visuale, comfort, ergonomia, livello di rumorosità, manovrabilità e sicurezza che si è concentrato lo sviluppo di tutti i nuovi modelli di veicoli. Anche gli esterni sono stati aggiornati per riflettere le nuove caratteristiche e per creare nel complesso un design accattivante.

Nuova cabina, con più spazio e visuale migliorata: Volvo FM e Volvo FMX

I nuovi Volvo FM e Volvo FMX hanno una cabina nuova di zecca, nonché molte delle stesse funzioni del quadro strumenti presenti sui modelli Volvo più grandi. Il loro volume interno è fino a un metro cubo più grande, per offrire un maggiore comfort e più spazio di lavoro. La visuale ora è ancora migliore grazie ai finestrini più grandi, alla linea della portiera ribassata e ai nuovi specchietti.

Tutti i modelli dotati di una nuova interfaccia del conducente

L'area del conducente presenta ora un'interfaccia totalmente nuova per le informazioni e la comunicazione, volta a facilitare la visione d'insieme e gestire le diverse funzioni creando meno stress e distrazioni. Il quadro strumenti è completamente digitale, con uno schermo da 12 pollici che consente al conducente di scegliere facilmente le informazioni necessarie in qualsiasi momento. Il conducente ha inoltre a portata di mano un display laterale da 9 pollici destinato a Infotainment, navigazione, informazioni sul trasporto e monitoraggio tramite telecamera. Le funzioni possono essere comandate tramite i pulsanti al volante, il controllo vocale o tramite il touchscreen e il pannello di controllo del display.

Motori efficienti e trasmissioni alternative

Ambiente ed economia sono fattori importanti per le società di trasporto. Poiché non sarà un'unica fonte di energia a risolvere i problemi relativi ai cambiamenti climatici e poiché diversi segmenti e incarichi di trasporto richiederanno una serie di soluzioni differenti, nel prossimo futuro continueranno a coesistere più tipi di catene cinematiche.

In molti mercati il Volvo FH e il Volvo FM sono disponibili con motore LNG alimentato a gas conforme allo standard Euro 6, che offre efficienza e prestazioni nei consumi allo stesso livello delle controparti diesel Volvo, ma con un impatto molto inferiore sul clima. Il motore a gas può funzionare a biogas, con una riduzione delle emissioni di CO 2 fino al 100%, o a gas naturale, con una riduzione delle emissioni di CO 2 fino al 20% rispetto alle controparti diesel di Volvo. Questi dati si riferiscono alle emissioni complessive (in inglese dette anche "tank to wheel") del veicolo durante l'utilizzo.

