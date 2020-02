Volvo Trucks wprowadza na rynek nową generację samochodów ciężarowych o wysokiej ładowności zaprojektowanych z myślą o kierowcy

Spodziewany wzrost zapotrzebowania na transport wywiera presję na dostępność wykwalifikowanych kierowców na całym świecie. Jak wskazują szacunki, około 20 procent wszystkich miejsc pracy dla kierowców pozostaje nieobsadzonych. Aby pomóc Klientom w rekrutacji i utrzymaniu najlepszych kierowców, firma Volvo Trucks skoncentrowała się na opracowaniu nowych samochodów ciężarowych, które będą bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i atrakcyjniejszymi narzędziami pracy.

„Kierowcy, którzy bezpiecznie i efektywnie obsługują samochody ciężarowe, są nieocenionym atutem dla każdej firmy transportowej. Odpowiedzialne zachowanie kierowcy umożliwia ograniczenie emisji CO2 i kosztów paliwa, a także zmniejsza ryzyko wypadków, obrażeń i nieplanowanych przestojów. Nasze nowe samochody ciężarowe pomogą kierowcom pracować jeszcze bezpieczniej i wydajniej, a naszym Klientom dostarczą silniejszych argumentów w walce o pozyskanie najlepszych kierowców" — kontynuuje Roger Alm.

Samochody ciężarowe z oferty Volvo Trucks są dostępne z wieloma różnymi modelami kabin, a ponadto można je optymalizować pod kątem wielu zastosowań. W samochodach ciężarowych do transportu długodystansowego kabina jest często drugim domem kierowcy. W transporcie regionalnym samochód ciężarowy często pełni funkcję mobilnego biura, natomiast konstrukcja tych pojazdów sprawia, że to solidne i praktyczne narzędzia robocze. Dlatego widoczność, komfort, ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo były głównymi punktami, na których koncentrowaliśmy się, opracowując nowe modele samochodów ciężarowych. Także wygląd zewnętrzny samochodów ciężarowych został zmodernizowany, aby odzwierciedlić ich nowe właściwości i stworzyć ogólnie atrakcyjne modele.

Nowa kabina, bardziej przestronna i o lepszej widoczności — Volvo FM i Volvo FMX

Nowe Volvo FM i Volvo FMX mają nową kabinę, a także wiele takich samych funkcji wyświetlacza zestawu wskaźników jak ich większe odpowiedniki Volvo. Objętość wnętrza zwiększono w nich nawet o jeden metr sześcienny, zapewniając dzięki temu większy komfort i więcej miejsca do pracy. Widoczność jest teraz jeszcze lepsza dzięki większym oknom, obniżonej linii drzwi i nowym lusterkom.

Wszystkie modele wyposażono w nowy interfejs kierowcy

Na stanowisku kierowcy znajduje się obecnie całkowicie nowy interfejs do obsługi informacji i komunikacji. Dzięki temu kierowca może łatwiej przeglądać i nadzorować różne funkcje, a wykonywane przy tym czynności są mniej stresujące i rozpraszające. Wyświetlacz zestawu wskaźników jest całkowicie cyfrowy, z 12-calowym ekranem, który znacznie ułatwia kierowcy wybranie aktualnie potrzebnych informacji. W miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy znajduje się 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący system Infotainment, nawigację, informacje na temat transportu oraz obraz z kamer monitorujących. Tymi funkcjami można sterować przyciskami na kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu sterowania.

Efektywne silniki i alternatywne układy napędowe

Dla firm transportowych ważna jest zarówno ochrona środowiska, jak i ekonomika. Ponieważ nie pojawi się jedno źródło energii, które rozwiąże wszelkie problemy dotyczące zmiany klimatu, i ponieważ różne segmenty branży transportowej wymagają różnych rozwiązań, w przewidywalnej przyszłości nadal będzie istnieć równolegle kilka rodzajów układów napędowych.

Na wielu rynkach Volvo FH i Volvo FM są dostępne z napędzanym gazem silnikiem LNG zgodnym z normą Euro 6, który oferuje oszczędność paliwa i osiągi na poziomie porównywalnym z analogicznymi samochodami ciężarowymi Volvo z silnikiem wysokoprężnym, ale przy znacznie mniejszym wpływie na klimat. Silnik gazowy może być zasilany dowolnym biogazem, co obniża emisję CO2 nawet o 100 procent, lub gazem ziemnym, który zapewnia emisje CO2 nawet o 20 procent niższe w porównaniu z analogicznymi samochodami ciężarowymi Volvo z silnikiem wysokoprężnym. Przekłada się to wprost na emisję substancji szkodliwych w trakcie użytkowania pojazdu, określaną mianem emisji „od zbiornika do koła".

LINK do filmu o ofercie

LINK do zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Zdjęcia i filmy są dostępne w galerii zdjęć i filmów Volvo Trucks, pod adresem http://images.volvotrucks.com

O Volvo Trucks

Koncern Volvo Trucks dostarcza kompletne rozwiązania transportowe dla profesjonalistów i wymagających klientów, oferując pełną gamę samochodów ciężarowych o średniej i dużej ładowności. Serwis zapewnia 2100 dealerów i stacji obsługi w ponad 130 krajach. Samochody ciężarowe są produkowane w 14 krajach. W 2019 r. dostarczono ponad 131 000 tych pojazdów. Koncern Volvo Trucks jest częścią Grupy Volvo, jednego z czołowych światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych. Grupa Volvo dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Głównymi wartościami Volvo są jakość, bezpieczeństwo i troska o środowisko.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1095719/Volvo_Trucks_New.jpg

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Monika Kozubowska

Menedżer ds. Marketingu i PR, Volvo Trucks, Polska

Tel.: +48-697-989-448

E-mail: monika.wojtczak@volvo.com

SOURCE Volvo Trucks