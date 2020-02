Volvo wprowadza na rynek cztery nowe samochody ciężarowe, które spektakularnie prezentuje na filmie - są ustawione pionowo jeden na drugim z Prezesem Volvo Trucks na samym szczycie

W branży samochodów ciężarowych wprowadzenie na rynek nowego pojazdu to wielkie przedsięwzięcie, ale jednoczesne wprowadzenie czterech jest w zasadzie niespotykane. Odnawiając swoją ofertę samochodów ciężarowych o dużej ładowności, Volvo Trucks zastosowało całkowicie nowe podejście.

Akcja tego niezwykłego filmu rozgrywa się w nocy. Zaczyna się od ujęcia wieży z samochodów ciężarowych jako olbrzymiego monolitu lśniącego w oddali. W kolejnych scenach w tle pojawiają się wilki i przebitka na kierowcę-kobietę. Kiedy film, wśród efektów dymów i świateł, osiąga moment kulminacyjny, widzimy, że mężczyzną stojącym na szczycie wieży jest sam Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

Zobacz film: „Volvo Trucks – The Tower feat. Roger Alm"



Film został udostępniony w przeddzień oficjalnej europejskiej premiery samochodów ciężarowych o dużej ładowności, obejmującej Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM i Volvo FMX. Te cztery modele stanowią około dwóch trzecich dostaw Volvo Trucks.

„To największa z dotychczasowych premier w Volvo Trucks. Będzie mieć ogromny wpływ na rentowność i zdolność naszych Klientów do konkurowania zarówno w biznesie, jak i o najlepszych kierowców. Znam pracę na wysokich stanowiskach, ale sesja zdjęciowa na wieży z samochodów ciężarowych była niewątpliwie niezwykłym wydarzeniem. Powiedzmy, że do fizycznych wysokości podchodzę z pewnym szacunkiem. Jestem przyziemnym facetem" – powiedział Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

Film został nakręcony pod koniec 2019 roku w ośrodku doświadczalnym pod Göteborgiem w Szwecji, rodzinnym miastem Volvo. Zarówno wieża z samochodów ciężarowych, jak i efekty wizualne są prawdziwe, włącznie z dymem i światłami, co widać na materiale o kulisach powstawania filmu.

„Zaprojektowanie i zbudowanie wieży oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej prowadzenia zajęło około miesiąca. Było to możliwe dzięki wytrzymałemu budowlanemu samochodowi ciężarowemu, Volvo FMX, i jego 38-tonowej osi zespolonej, która wytrzymała masę pozostałych pojazdów. Jednak wymagało to także jazdy ze stałą prędkością i w jednym kierunku, co zawdzięczamy technologii Aktywnego Układu Kierowniczego Volvo i doświadczonemu kierowcy" – powiedział Markus Wikström, inżynier w Volvo Trucks i członek zespołu inżynierów pracującego przy wieży.

O Volvo Trucks

Koncern Volvo Trucks dostarcza kompletne rozwiązania transportowe dla profesjonalistów i wymagających Klientów, oferując pełną gamę samochodów ciężarowych o średniej i dużej ładowności. Serwis zapewnia sieć dealerów posiadająca 2100 stacji obsługi w ponad 130 krajach. Samochody ciężarowe są produkowane w 14 krajach. W 2019 r. na całym świecie dostarczono ponad 131 000 samochodów ciężarowych Volvo. Koncern Volvo Trucks jest częścią Grupy Volvo, jednego z czołowych światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych. Grupa Volvo dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Głównymi wartościami Volvo są jakość, bezpieczeństwo i troska o środowisko.

