Votez pour le « Mot TOEFL® de l'année » à l'occasion du mois de la langue anglaise

Le mois de la langue anglaise, établi cette année en partenariat avec le programme TOEFL® de l'ETS, célèbre le caractère unique de la langue anglaise, ainsi que les apprenants qui travaillent dur pour la maîtriser. Dans un monde comptant plus de 7 milliards de personnes, l'anglais est devenu une force d'unité, réunissant les individus de différents milieux via l'éducation, le travail, les affaires, la communication de tous les jours et la culture pop. Les étudiants s'efforcent d'apprendre l'anglais notamment parce qu'il s'agit de la langue d'enseignement de nombreuses universités parmi les plus prestigieuses à travers le monde.

L'idée de ce mois est venue de la Journée de la langue anglaise (23 avril), qui a été établie en 2010 par les Nations Unies pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle, d'après le site de l'ONU.

« Toutes les langues possèdent des mots qui, par leur simple écoute ou lecture, nous incitent à être meilleurs qu'aujourd'hui, à nous efforcer de nous améliorer », a déclaré Jennifer Brown, directrice exécutive du programme TOEFL de l'ETS. « Le vote pour le Mot TOEFL de l'année vise à offrir une manière amusante de partager le mot anglais que vous trouvez le plus beau, le plus significatif ou le plus percutant. »

Les candidats votent pour un mot figurant sur une liste de sept mots ayant été présélectionnés par une équipe de relecteurs internationaux qui travaillent dans l'univers de la langue anglaise. Les sept mots finalistes ont été choisis parce qu'ils possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : ils ont plusieurs significations, sont utilisés dans différents contextes, ou peuvent revêtir plus d'une nature grammaticale. Les mots « integrity » et « empower » figurent sur la liste des mots finalistes.

La gamme d'évaluations TOEFL® aide les individus et les formateurs à évaluer la maîtrise de la langue anglaise des étudiants à partir de 8 ans jusqu'à l'âge adulte. La principale évaluation est le test TOEFL iBT®, évaluation de la langue anglaise la plus renommée à travers le monde, reconnue par plus de 10 000 institutions dans plus de 130 pays — notamment dans les destinations populaires pour étudier à l'étranger, telles que l'Australie, le Canada, la Chine, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour en savoir plus et voter pour le « Mot TOEFL de l'année », rendez-vous sur www.toeflgoanywhere.org/english-language-month.

