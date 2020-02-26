Всемирная федерация этноспорта: Этот саммит посвящен будущему традиционных видов спорта

В этом году Международный этноспортивный форум проходил в Турции

Первый Этноспортивный форум был проведен в Анталье в 2018 году, а второй — в г. Алматы (Казахстан) в апреле 2019 года. Местом проведения третьего форума, проходившего 22-23 февраля текущего года, снова стал турецкий город Анталья.

Неджметтин Билал Эрдоган: «Каждая страна имеет свой уникальный колорит. Каждое общество имеет свой неповторимый образ».

Президент WEC Неджметтин Билал Эрдоган приветствовал участников форума из различных регионов мира. «Каждая страна имеет свой уникальный колорит. Каждое общество имеет свой неповторимый образ. Поэтому крайне необходимо вдыхать новую жизнь в традиционные виды спорта. Поскольку это подразумевает сохранение и поддержку наших культур и самобытности. Я желаю нашему форуму дальнейшего укрепления единства, солидарности и братства», — заявил г-н Эрдоган.

Н. Билал Эрдоган и представители 8 министерств подписывают Совместную декларацию о будущем традиционных видов спорта.

После вступительных речей президент WEC Неджметтин Билал Эрдоган, министр по делам молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и его коллеги из Азербайджана, Кот-д'Ивуара, Мали, Пакистана, Палестины, Сомали и Узбекистана подписали Совместную декларацию о возрождении традиционных видов спорта.

Декларация Форума: Представления о будущем традиционных видов спорта

В конце форума была оглашена Антальская декларация по традиционным видам спорта 2020. В Декларации подчеркивается важная роль правительств в сохранении и укреплении традиционных видов спорта, влияние традиционных видов спорта на расширение прав и возможностей молодежи и ее навыков, а также важность сотрудничества между университетами, федерациями и клубами в целях «возрождения традиционных видов спорта».

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