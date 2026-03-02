Watermill Group completa la venta de Cooper Turner Beck (CTB) a Waterland Private Equity

CTB alcanzó los niveles más altos de ganancias de participación de mercado y rentabilidad en los últimos trimestres

BOSTON, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Watermill Group , una firma de inversión privada orientada a la estrategia, anunció la venta de Cooper Turner Beck (CTB) a Waterland Private Equity , una firma de capital privado europea que se especializa en escalar negocios industriales.

CTB es un proveedor global de soluciones de fijación de seguridad crítica para los sectores de energía, generación de energía, construcción y otros mercados exigentes. La empresa diseña, fabrica y distribuye sus productos a clientes líderes a nivel mundial que dependen de fijaciones de alta calidad para su rendimiento en entornos rigurosos.

Bajo la propiedad de Watermill Group, CTB realizó adquisiciones transformacionales, escaló de tres a ocho países (con 21 instalaciones en todo el mundo), duplicó con creces su fuerza laboral y se convirtió en el principal proveedor de sistemas de fijación de seguridad crítica para la industria energética en todo el mundo.

CTB, una empresa en crecimiento, rentable y con reconocimiento mundial, ha despertado el interés de un sólido grupo de compradores gracias a su excelencia y liderazgo en los mercados energéticos. La compañía está ahora preparada para su siguiente etapa bajo el liderazgo de Waterland.

"Junto con Watermill Group, hemos centrado nuestra estrategia en atender al mercado energético integral mediante nuestros desarrollos orgánicos y adquisiciones", afirmó Anthony Brown, consejero delegado de Cooper Turner Beck. "Este enfoque nos permitió ampliar nuestra base de clientes, nuestra cartera de productos y nuestra presencia global. Esta estrategia de mercado más amplia, impulsada por la dedicación de nuestro equipo, nos permitió aumentar nuestra rentabilidad y crecimiento".

"Estamos sumamente orgullosos del crecimiento de Cooper Turner Beck durante su permanencia en la cartera de Watermill Group", afirmó Steven Karol, socio director de Watermill Group. "Esta ha sido una auténtica colaboración con Anthony Brown y su equipo desde el primer día, ya que forjamos una visión, invertimos en el equipo, apoyamos la expansión internacional y reforzamos el compromiso duradero de la empresa con la calidad. Esperamos ser testigos del éxito continuo de la empresa con su nuevo socio, Waterland".

Para esta transacción, Baird ofreció servicios de asesoramiento del lado del vendedor, y Jasso López y CMS brindaron servicios legales del lado del vendedor.

Esta transacción subraya la ejecución continua de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Watermill y avanza aún más en la trayectoria de más de 40 años de la empresa transformando y ampliando empresas líderes en el mercado.

Acerca de Watermill Group:

Watermill Group es una firma de inversión privada estratégica que ayuda a las empresas a alcanzar su máximo potencial mediante la transformación estratégica. Durante cuatro décadas, Watermill ha adquirido, operado y mejorado empresas. Watermill busca empresas en las que pueda aplicar una combinación única de visión estratégica y experiencia en gestión para reimaginar su futuro e impulsar el crecimiento. Más información en: www.watermill.com