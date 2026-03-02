Watermill Group conclut la vente de Cooper Turner Beck (CTB) à Waterland Private Equity

CTB a atteint les plus hauts niveaux de gains de parts de marché et de rentabilité au cours des derniers trimestres

BOSTON, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Watermill Group , une société d'investissement privé axée sur la stratégie, a annoncé la vente de Cooper Turner Beck (CTB) à Waterland Private Equity , une société européenne d'investissement privé spécialisée dans les entreprises industrielles en expansion.

CTB est un fournisseur mondial de solutions de fixation critiques pour la sécurité dans les secteurs de l'énergie, de la production d'électricité, de la construction et d'autres marchés exigeants. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue ses produits à des clients de renommée mondiale qui dépendent de fixations de haute qualité pour fonctionner dans des environnements rigoureux .

Sous l'égide de Watermill Group, CTB a réalisé des acquisitions transformatrices, est passée de trois à huit pays (avec 21 sites dans le monde), a plus que doublé ses effectifs et est devenue le premier fournisseur de systèmes de fixation critiques pour la sécurité dans le secteur de l'énergie à travers le monde.

Entreprise en croissance, rentable et mondialement reconnue, l'excellence et le leadership de CTB sur les marchés de l'énergie ont suscité l'intérêt d'un solide groupe d'acheteurs. Sous la direction de M. Waterland, l'entreprise est désormais prête à entamer un nouveau chapitre.

« Avec Watermill Group, nous avons concentré notre stratégie sur le marché de l'énergie totale par le biais de nos développements organiques et de nos acquisitions », a déclaré Anthony Brown, PDG de Cooper Turner Beck, à l'adresse . « Cette approche nous a permis d'élargir notre clientèle, notre portefeuille de produits et notre empreinte mondiale. Cette stratégie de marché plus large, portée par le dévouement de nos collaborateurs , a permis d'accroître notre rentabilité et notre croissance ».

« Nous sommes extrêmement fiers de la croissance de Cooper Turner Beck depuis qu'elle fait partie du portefeuille du Watermill Group », a déclaré Steven Karol, associé directeur du Watermill Group. « Il s'agit d'un véritable partenariat avec Anthony Brown et l'équipe depuis le premier jour, car nous avons défini une vision, investi dans l'équipe, soutenu l'expansion internationale et renforcé l'engagement de longue date de l'entreprise en faveur de la qualité. Nous sommes impatients d'assister à la poursuite du succès de l'entreprise avec son nouveau partenaire, Waterland ».

Pour cette transaction, Baird a fourni des services de conseil côté vente, et Jasso Lopez et CMS ont fourni des services juridiques côté vente.

Cette transaction souligne la poursuite de la stratégie de croissance à long terme de Watermill et renforce l'expérience de plus de 40 ans de l'entreprise en matière de transformation et de développement d'entreprises leaders sur le marché.

À propos du groupe Watermill :

Le Watermill Group est une société d'investissement privée axée sur la stratégie qui aide les entreprises à réaliser leur plein potentiel grâce à une transformation stratégique. Depuis quatre décennies, Watermill acquiert, exploite et améliore des entreprises. Watermill recherche des entreprises auxquelles elle peut appliquer une combinaison unique de vision stratégique et d'expertise en gestion pour réimaginer leur avenir et stimuler leur croissance. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.watermill.com

