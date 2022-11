Web Summit 2022 : La BEI soutient l'expansion d'Izicap

La BEI soutient la stratégie R&D d'Izicap, qui vise une croissance innovante et une expansion sur le marché

La levée de fonds a été annoncée lors du Web Summit de Lisbonne

NIÇA, France, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La BEI investit 15 millions d'euros dans Izicap pour permettre à cette PME fintech de développer et de commercialiser une solution logicielle de fidélisation pour les petits commerçants afin de stimuler la croissance des entreprises en Europe.



Ce nouvel investissement de la BEI sous forme de dette à risque, réalisé dans le cadre du programme de financement de la croissance de l'innovation et de la numérisation de la banque permettra à Izicap d'accélérer ses capacités d'innovation en matière de produits, de recruter du personnel supplémentaire et d'étendre sa présence sur les marchés européens. Ce soutien de la BEI permettra également à la fintech d'étendre ses partenariats mondiaux et régionaux.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature au Web Summit de Lisbonne, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a déclaré : « La BEI s'est engagée à financer des entreprises qui investissent dans l'innovation et la numérisation. L'accord officialisé aujourd'hui au Web Summit aidera cette start-up innovante à fournir une solution de gestion de la relation client et de fidélisation aux petites entreprises durement touchées par la pandémie de COVID-19. Le Web Summit accueille les entreprises technologiques qui prennent des mesures innovantes pour se développer et Izicap présente des bonnes ambitions numériques pour devenir une future fintech leader en Europe ».

Le cofondateur et PDG d'Izicap, Reda El Meijad, a précisé : « Nous démocratisons l'utilisation des données des terminaux de paiement pour aider les petits commerçants à prospérer. Nous sommes ravis de l'obtention de ce financement de la BEI, qui va nous aider à renforcer notre stratégie de déploiement auprès des banques et des acquéreurs internationaux. ».

Informations générales :

IZICAP est une plate-forme innovante de CRM et de fidélisation liée à la carte bleue qui transforme les terminaux de paiement des commerçants locaux en un puissant outil marketing. Grâce à sa plate-forme Smart Data, IZICAP traite des milliards de données de transaction et fournit aux entreprises des données uniques pour développer leur présence numérique, fidéliser leurs clients et stimuler leurs ventes. IZICAP travaille en étroite collaboration avec des banques et des acquéreurs de premier plan dans toute l'Europe et aide déjà plus de 10 000 commerçants à se développer.

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne détenue par ses États membres. Elle propose des financements à long terme pour des investissements viables qui participent à la réalisation des objectifs de l'UE. La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde des prêts à long terme pour le compte de l'Union européenne.

Le Web Summit est une conférence technologique annuelle qui se tient à Lisbonne et qui est considérée comme l'un des événements technologiques les plus importants au monde.

En savoir plus

Contacts presse :

Coralie Michard, [email protected]

www.izicap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1937401/EIB_and_Izicap_Logo.jpg

SOURCE EIB; Izicap