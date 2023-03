Wemade e Matter Labs assinam parceria no âmbito da expansão da WEMIX PLAY para o ecossistema do Ethereum

A WEMIX PLAY, a maior plataforma de jogos blockchain do mundo, pretende expandir seu escopo para o ecossistema do Ethereum

A parceria com a Matter Labs criará uma economia entre jogos mais segura e transparente

Tendo desenvolvido o roll-up de segunda camada zkSync Era, a Matter Labs está trabalhando em sua mais recente solução de terceira camada, o HyperChains

SÃO FRANCISCO, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Wemade, uma empresa coreana líder no setor de jogos blockchain (e também um dos principais patrocinadores da GDC 2023, que se realiza esta semana), assinou uma parceria com a Matter Labs, a empresa que desenvolveu o roll-up de segunda camada (L2) zkSync Era para o ecossistema do Ethereum.

Wemade e Matter Labs assinam parceria

O zkSync Era é uma cadeia de fonte aberta de segunda camada que resolve várias limitações do Ethereum (como o alto custo do gás, o dimensionamento limitado e certas questões de desempenho) utilizando zero 'provas de conhecimento'. A cadeia tem a vantagem de ampliar a segurança e o acesso 'sem confiança' e 'sem permissão' do Ethereum, fortalecendo ainda mais a descentralização e a experiência centrada na comunidade.

Atualmente, a Matter Labs está desenvolvendo o HyperChains, uma solução de terceira camada que deverá fornecer desempenho ilimitado, dimensionamento ilimitado com personalização ilimitada, e redução exponencial dos custos de dados.

Com essa colaboração, a Wemade pretende não apenas garantir a competitividade global da WEMIX PLAY - a maior plataforma de jogos blockchain do mundo, com mais de 20 milhões de usuários em todo o mundo - mas também expandir seu escopo para o ecossistema do Ethereum, acessando assim sua enorme base de usuários e dApps. Isso permitirá oferecer aos usuários uma economia entre jogos mais segura e transparente, proporcionado transações rápidas e de baixo custo na rede Ethereum por meio das soluções zkSync Era e HyperChains.

A parceria também permitirá que a WEMIX PLAY desenvolva tecnologias e infraestruturas que possam integrar mais jogos de blockchain ao ecossistema WEMIX.

- fim -

Sobre a Wemade

"Onde os Jogos Mudam"

Com mais de 20 anos de experiência, a Wemade é uma das principais empresas do setor de desenvolvimento de jogos, sendo também pioneira na adoção em massa da tecnologia blockchain para a indústria de gaming. Graças a mais de duas décadas de experiência no desenvolvimento e manutenção de jogos, a Wemade sabe o que é necessário para criar bons jogos para a comunidade global de gaming. www.wemade.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039284/Wemade_Matter_Labs_sign_partnership.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FONTE Wemade Co., Ltd

SOURCE Wemade Co., Ltd