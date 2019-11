溫哥華啟動「臺灣製造：鳳梨酥慶典」系列活動

美國有線電視新聞網( CNN )讀者評選臺灣為世界上最受歡迎的美食目的地之一。從精緻美食到街頭小吃,首都臺北擁有 24 家獲得米其林星級的餐廳以及 58 家米其林推薦餐廳。自 2018 年出版首版《臺北米其林指南》, 2020 年更將催生出臺灣第二個城市指南。位於臺灣中部的台中獲得米其林指南青睞,再度提升臺灣的國際能見度。

「臺灣製造:鳳梨酥慶典」以臺灣出名的伴手禮鳳梨酥,作為故事的起點、活動的主軸。臺灣位於熱帶氣候區,由於其地理位置,臺灣出 產了多種富有特色的水果,鳳梨便是其中一種。鳳梨像徵臺灣人的熱情好客,也代表了樂於分享的人格特質。臺灣觀光局使用鳳梨作為象徵符號,與加拿大西岸溫哥華的臺裔糕點廚師 Jamie Tung 進行品牌合作,將獨特的文化象徵帶到加拿大西岸。

糕點廚師 Jamie Tung 曾經於太平洋藍帶烹飪藝術學院接受培訓,她經常於世界各地旅行、找尋創造靈感,並且師承國際名師如 Melissa Coppel, Cedric Gorlet, Yann Couvou, Jordi Bordas 。 Jamie 期待將臺灣精神融合西方糕點傳統,將兼容並蓄的創作風格帶入加拿大市場。

此次的品牌合作 內容包含影片拍攝、廚藝交流、發佈會、線上活動等。臺灣觀光局邀請 Jamie Tung 回到故 鄉臺灣,與臺灣最知名的糕餅品牌之一 舊振南 學習如何用製作傳統的鳳梨酥。在旅行臺灣期間,專業的影像團隊同時紀錄 Jamie Tung 的臺灣經驗,以第一人稱的方式,透過糕點廚師的視角,重新認識臺灣。三支旅行影片為「 The Art of Pineapple Cake 」、「 The Flavor of Taiwan 」以及「 Fun Things to Do 」,三支影片用不同的角度切入,包含了與舊振南糕餅師傅的互動、走訪臺灣傳統市場的經驗、以及漫遊小鎮的樂活精神。影片同時發佈於 臺灣觀光局北美YouTube 平台 。

活動現場有超過 80 位來賓參與,現場展示 Jamie Tung 在臺灣交流期間的影像。除了首次播映 Jamie Tung 前往臺灣學習交流鳳梨酥期間的旅行影片之外, Jamie 也向賓客現場示範鳳梨酥的製作訣竅,邀請來賓一起動手做出屬於臺灣味的鳳梨酥。

為慶祝鳳梨酥慶典,臺灣觀光局將於 11 月 21 日至 12 月 31 日在臺灣觀光局的官方 Instagram @ttb_na 舉行線上抽獎活動,參與者將有機會獲得由中華航空以及長榮航空贊助的溫哥華到臺灣來回經濟艙機票。如欲參加抽獎活動,消費者需要發佈一張與臺灣經驗相關的照片,並且標註臺灣官方帳號 @ttb_na 以及使用標籤 #TimeforTaiwan 、# TaiwanxButtermere 和 #Sweepstakes ,即符合抽獎資格。兩位得獎者將於 2020 年 1 月公布。詳細活動 內容,請上活動頁面: taiwan2019.wishpond.com

活動期間,消費者亦可於 Jamie Tung 創立的實體店面 Buttermere Patisserie Cafe 購買期間限定的臺灣味鳳梨酥,並且於現場獲取更多臺灣旅遊資訊。

關於臺灣觀光局:

臺灣觀光局為一官方政府組織 , 負責規劃、執行並管理觀光旅遊事務 , 同時負責向外推廣臺灣觀光。在北美地區分別於紐約、洛杉磯以及舊金山設有辦事處。

關於臺灣觀光局 , 請上北美官網 : http://eng.taiwan.net.tw/

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1036270/Taiwan_Tourism_Bureau.jpg

臺灣觀光局

Related Links

https://eng.taiwan.net.tw



SOURCE 臺灣觀光局