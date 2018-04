Whirlpool præsenterer kampagnen #SensingYourWorld-kampagne Fuorisalone

Oplev tilsluttede W Collection-apparater

Whirlpool vil vise, hvordan tilslutning kan forbedre brugerinteraktion - fra planlægning af måltider og fjernovervågning og kontrol af apparater via Whirlpools nemme og intuitive 6TH SENSE Live-app til stemmestyring via Google Assistant for at give den ultimative håndfrie interaktion. De nye W Collection-apparater fungerer også problemfrit sammen for at tilbyde nye former for forbrugererfaring inkl. emfang, der bruger lys til at levere meddelelser fra andre apparater.

Præsentation af kampagnen #SensingYourWorld

På Fuorisalone vil Whirlpool præsentere sin nye markedsføringskampagne #SensingYourWorld via en eksklusiv begivenhed i hjertet af Milanos Fuorisalone-distrikt. Denne større kampagne fejrer virksomhedens kerneværdi med at lytte og vise forbrugerne de innovative fordele ved deres internetaktiverede førsteklasses produkter.

Whirlpool vil også puste liv i en interaktiv oplevelse, der tilbydes både af kampagnen og det nye W Collection-sortiment. Besøgende får også mulighed for at deltage i Whirlpools "Sensing Your World"-oplevelse, der vil levendegøre mærkets evne til at komme tættere på folks ønsker.

Whirlpool er også vært for et indsigtsfuldt og inspirerende talkshow den 16. april for at diskutere, hvad fremtiden vil bringe. Med titlen: "#SensingYourWorld-tilslutning: En forbruger giver sig i kast med fremtiden for tilsluttede apparater". Denne fascinerende diaglog vil undersøge forbrugerforskning foretaget af Whirlpool, der afslører folks syn på teknologiens stigende rolle i deres hjem og køkken.

Whirlpool på Fuorisalone og EuroCucina 2018

Få konkrete demonstrationer af nye produkter og nyskabelser ved at besøge Whirlpool på Fuorisalone-udstillingen på Spazio Bergognone 26, eller på standen for EuroCucina (Pav. 11 - Stand A11-A15-B14-B18).

Få mere at vide ved at besøge: http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu

