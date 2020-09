XCLEA apparaît à Times Square pour lancer son robot aspirateur balai mains libres sur Indiegogo

Le robot aspirateur XCLEA H30 Plus associe confort, intelligence et rendement. La base de chargement et de vidange automatique du H30 Plus est équipée d'un système automatique de collecte de poussière antibactérien et désodorisant. Le bac à poussière est vidé automatiquement dans la base contenant un grand sac à poussière de 3 litres, équivalent à 30 bacs à poussière, et peut couvrir une surface de 2 000 m 2 . Grâce à une élimination entièrement automatique des saletés, l'utilisateur a les mains libres.

Le XCLEA H30 Plus est composé d'un grand réservoir d'eau de 250 ml à commande intelligente avec 3 niveaux de contrôle du débit, suffisant pour nettoyer une maison de 250 m2. Le tracé en 3 segments offre aux utilisateurs un niveau de lavage génial en imitant le modèle humain. Doté de la technologie de navigation LDS 4.0 LIDAR, et de la cartographie et localisation simultanées (SLAM) la plus avancée, le XCLEA H30 Plus est l'un des outils ménagers combinant aspirateur et balai à franges les plus intelligents. L'algorithme d'IA permet au XCLEA H30 Plus de diviser la carte de la maison en pièces individuelles et de reconnaître les différents étages d'une maison à plusieurs niveaux pour faciliter le nettoyage des taches. De plus, le XCLEA H30 Plus fait appel à divers capteurs de détection, un compas électronique, un accéléromètre et un compteur de vitesse, etc., de sorte qu'il peut effectuer un balayage à 360° pour mémoriser sa position et son itinéraire prévu, ce qui l'aide à éviter de tomber et de rencontrer des obstacles.

Il possède une aspiration ultra-puissante de 2700 Pa réglable pour un nettoyage en profondeur des sols et des tapis. Ce robot est équipé d'une brosse latérale dynamique à vitesse variable dont la vitesse s'ajuste automatiquement en fonction des différentes situations de nettoyage, ne laissant aucune trace de poussière sur les bords et dans les coins. La batterie longue durée de 5200 mAh peut nettoyer 250 m2 pour une durée d'utilisation maximale de 250 minutes.

À propos de XCLEA :

Fondée début 2013, XCLEA est une entreprise innovante qui se concentre sur le développement de produits de nettoyage de haute qualité. En tant que membre important de la chaîne écologique des appareils ménagers intelligents du géant des technologies émergentes HUAWEI HONOR, XCLEA et HONOR travaillent ensemble pour développer des produits de nettoyage intelligents. XCLEA se concentre sur la conception originale et prend comme objectif l'expérience ultime de l'utilisateur. La société cherche à développer des robots aspirateurs à haut rendement, haut-de-gamme ayant une apparence exceptionnelle.

