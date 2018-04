XCMG se hausse à la 6e place dans le rapport Yellow Table 2018 de KHL

Après des années de déclin sur le marché mondial des équipements de construction, cette année a connu une forte croissance, en particulier en Asie où les 50 premiers fabricants ont réalisé les meilleures ventes depuis 2013. KHL souligne que la Chine est l'élément clé de cette croissance, puisque les ventes d'équipements de construction chinois ont augmenté de 82 pour cent et dépassé les 200 000 unités pour la première fois depuis 2014.

Wang Min, président-directeur général de XCMG, a déclaré à ce sujet : « Notre technologie de pointe, notre innovation ciselée et notre qualité 'avancée et durable' sont les clés de notre ascension dans le classement Yellow Table 2018 de KHL. Alors que XCMG poursuit sa transition de la fabrication traditionnelle vers la fabrication intelligente, nous serons en mesure de réaliser une croissance constante à l'avenir - même si le marché connaît un ralentissement. Qui plus est, nos décennies d'expérience transnationale nous mettent en bonne place pour tirer parti du développement des marchés mondiaux, notamment de l'expansion sur les marchés émergents de moyenne gamme et haut de gamme ».

Grâce aux années consacrées à la recherche et au développement, XCMG n'a eu de cesse de réaliser des percées en termes de développement de produits et de parts de marché :

Les secteurs d'activité des usines de machines et d'engins de terrassement de XCMG représentent désormais 10 milliards RMB

L'entreprise a vendu annuellement plus de 13 000 camions lourds

Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des équipements environnementaux a dépassé le milliard de RMB (159,19 millions USD)

La grue tout-terrain de grand tonnage de XCMG a fait son entrée sur les marchés haut de gamme des États-Unis, d'Allemagne et d'Australie

XCMG détient désormais 5 977 brevets techniques, dont 1 211 sont des brevets d'invention autorisés

XCMG a fait état d'une augmentation de 90 % en glissement annuel des exportations en 2017, l'ensemble de son chiffre d'affaires et son taux de croissance dépassant tous deux ceux de ses homologues. Les activités mondiales de XCMG s'appuient sur plus de 40 succursales et 300 concessionnaires et distributeurs, exportant dans plus de 178 pays et régions du globe. Cela fait trente ans que l'entreprise est à la tête de l'industrie, en particulier sur les marchés asiatique, africain et sud-américain.

Alors que sa valeur à l'exportation représente 72 pour cent de son volume total, XCMG a augmenté sa part de marché dans les 57 pays et régions du globe qui participent à l'initiative chinoise « Une route, une ceinture » et elle se classe à la première place des marchands-exportateurs dans 30 pays de destination en termes de montant total des exportations. XCMG a créé 134 centres de service et de pièces de rechange dans le monde entier pour garantir un service après-vente rapide.

