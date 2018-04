Xi'an, la cité antique chinoise, accueille l'Expo logistique en vue de devenir le pôle logistique mondial

L'Expo, qui comptait parmi ses participants CRRC, le géant des équipements ferroviaires et bras logistique de JD.com et de HNA Group, entend promouvoir la logistique moderne et le transport intelligent par le biais d'une plateforme partagée et impulser des réformes et des améliorations économiques en Chine en termes d'approvisionnement, à travers une grande initiative de connectivité facilitant les flux commerciaux et logistiques entre l'est et l'ouest du pays et au-delà, vers les pays s'étendant le long de l'initiative « une ceinture, une route ».

« L'Expo est un moteur essentiel du développement de la région et nous sommes enchantés que l'événement de cette année ait attiré autant d'entreprises de premier plan, qui ont hâte de tirer parti des possibilités offertes par l'initiative 'une ceinture, une route' », a déclaré le responsable de l'Exposition internationale du secteur logistique de Chine de l'Ouest. « Xi'an, un pôle logistique et de transport en Chine, doit asseoir sa position en créant une infrastructure logistique moderne, en soignant les entreprises logistiques fortes de centaines de milliards de yuans et en exerçant son influence dans les régions de l'ouest de la Chine et le long de la route de la soie moderne chinoise, à savoir 'une ceinture, une route'. »

Située au cœur de la Chine, Xi'an a déjà établi un cadre préliminaire pour la logistique, qui amorce sa contribution à la croissance économique et à l'ouverture de la ville. En 2017, Xi'an a enregistré 254,5 milliards de yuans (40,42 milliards d'USD) d'importations et d'exportations totales, en hausse de 39,1 % par rapport à l'année précédente. Les exportations ont fait un bond de 63,9 %, atteignant 155,2 milliards de yuans (24,7 milliards d'USD), tandis que les importations ont augmenté de 12,5 %, soit 99,3 milliards de yuans (15,8 milliards d'USD).

Souhaitant tirer parti de cette croissance, JD.com a installé son siège logistique mondial à Xi'an, tandis que HNA a également installé son centre logistique moderne dans la ville. En parallèle, Xi'an a attiré les investissements de géants technologiques chinois et mondiaux, dont Alibaba, Tencent, Huawei et ZTE, qui veulent saisir les possibilités de développement historiques de la ville. Parmi les autres sociétés réputées augmentant leurs investissements à Xi'an, citons Suning, ZTO Express, YTO Express, China Railway Group et China State Construction.

Pour de plus amples informations sur l'événement, rendez-vous sur http://www.xa.gov.cn/ptl/index.html.

À propos de l'Exposition internationale du secteur logistique de Chine de l'Ouest

Créée par le gouvernement populaire municipal de Xi'an en 2010 suivant les priorités définies par le Conseil d'État et le Ministère du commerce de la République populaire de Chine, l'Exposition internationale du secteur logistique de Chine de l'Ouest (l'Expo), est le principal rassemblement de dirigeants et d'experts du secteur logistique et du transport en Chine.

