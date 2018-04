Xiaozhu.com, principal rival d'Airbnb en Chine : « Le partage de logement s'est profondément ancré en Chine »

D'après un rapport du Centre d'informations national chinois, le marché chinois du partage de logement a augmenté de 70,6 % en 2017, atteignant un rythme de croissance accéléré. « Après plus de 5 années de développement, le partage de logement s'est profondément ancré en Chine, tandis qu'il pénètre également rapidement les villes de niveau inférieur et les campagnes », a déclaré Chen Chi, cofondateur et PDG de Xiaozhu.com. Sur la plateforme de Xiaozhu, comme l'a souligné Chen, les villes de niveau 2 telles que Tianjin, Chongqing et Changsha font partie des marchés enregistrant la plus forte croissance. S'exprimant au sujet de la rentabilité des plateformes d'économie du partage en Chine, Chen a révélé que Xiaozhu avait développé un modèle d'affaires sain et rentable.

Lorsqu'il a été interrogé sur les récentes démarches actives d'Airbnb en Chine, Chen a répondu qu'il s'agissait d'un exemple de la manière dont les sociétés étrangères apprennent des sociétés chinoises, en termes de localisation et d'innovation commerciale. La compétitivité de Xiaozhu, comme l'a souligné Chen, réside dans de solides capacités de services hors ligne, ce qui impose des exigences élevées s'agissant de la philosophie et de l'exécution des équipes. Depuis sa création, la société consacre d'importants efforts à la construction d'un système de services et d'infrastructures, ce qui la différencie de son concurrent américain.

Fondée en 2012, Xiaozhu.com compte parmi les principales plateformes de partage de logement en Chine. En novembre 2017, la société a annoncé avoir levé 120 millions $ dans le cadre de son tout dernier cycle de financement, mené par Yunfeng Capital, société soutenue par Jack Ma.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/675691/CEO.jpg

