Yaber rozszerza ofertę o produkty z kategorii inteligentnych urządzeń czyszczących, wprowadzając na rynek dwa bezprzewodowe odkurzacze

SHENZHEN, Chiny, 12 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Yaber, uznana na całym świecie marka urządzeń gospodarstwa domowego, ogłosiła dzisiaj poszerzenie swojej oferty o produkty z kategorii inteligentnych urządzeń czyszczących. W ramach szerszej strategii rozwoju marki Yaber nadal rozbudowuje swoje portfolio produktów oferowanych w wielu kategoriach w ramach ujednoliconej architektury marki, która obejmuje istniejącą linię produktów rozrywkowych Yaber Projector oraz nowo wprowadzoną linię urządzeń gospodarstwa domowego Yaber Home.

image

Firma ujawniła plany wprowadzenia na rynek pierwszej linii inteligentnych produktów do sprzątania z serii Yaber Home w pierwszym kwartale 2026 r. W ramach tej serii pojawią się dwa bezprzewodowe odkurzacze, co stanowi kluczowy krok w rozwoju firmy Yaber w kierunku zróżnicowanych rozwiązań dla inteligentnego domu, wykraczających poza rozrywkę domową.

W najnowszej ofercie znajdzie się bezprzewodowy odkurzacz ręczny L10 z segmentu entry-level oraz wysokiej klasy bezprzewodowy odkurzacz P20. Dzięki wyraźnie zróżnicowanemu pozycjonowaniu oba modele zostały stworzone z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb związanych ze sprzątaniem w gospodarstwie domowym - od lekkich codziennych prac porządkowych po częste użytkowanie przez całą rodzinę - odzwierciedlając strategiczne wejście firmy Yaber w obszar codziennego życia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Yaber, model L10 charakteryzuje się lekką konstrukcją i łatwością obsługi, co sprawia, że jest przeznaczony dla osób, które po raz pierwszy korzystają z odkurzaczy bezprzewodowych, oraz konsumentów poszukujących prostego i niezawodnego rozwiązania do sprzątania. Model P20, pozycjonowany jako produkt atrakcyjny cenowo w połączeniu z wysoką jakością, został zaprojektowany tak, aby zapewnić równowagę między wydajnością, żywotnością baterii i praktyczną funkcjonalnością, spełniając potrzeby rodzin, dla których ważna jest wydajność i przystępna cena. Oba produkty stanowią fundament oferty inteligentnych urządzeń do sprzątania z serii Yaber Home.

Od momentu powstania firma Yaber zyskała globalną rozpoznawalność dzięki projektorom Yaber Projector, oferując użytkownikom w ponad 120 krajach i regionach na całym świecie ekonomiczne i niezawodne projektory rozrywkowe. Wykorzystując swoje doświadczenie w projektowaniu produktów, integracji technologii i rozwoju zorientowanym na użytkownika, firma Yaber rozszerza obecnie swoją działalność o kategorie urządzeń gospodarstwa domowego do częstego użytku w ramach Yaber Home, koncentrując się na praktycznych innowacjach i codziennej użyteczności.

Zgodnie z oświadczeniem firmy Yaber, wprowadzenie na rynek linii inteligentnych urządzeń czyszczących stanowi ważny kamień milowy w długoterminowym rozwoju marki. W przyszłości firma planuje dalszą ekspansję zarówno linii produktów Yaber Projector, jak i produktów serii Yaber Home, skupiając się na podstawowych zastosowaniach domowych, przyspieszając tym samym ewolucję w kierunku marki oferującej inteligentne rozwiązania w wielu kategoriach produktów do różnych zastosowań.

Yaber

Założona w 2018 roku firma Yaber jest pionierem w kategorii projektorów rozrywkowych i od tego czasu zapewnia immersyjne wrażenia audiowizualne użytkownikom w ponad 120 krajach i regionach na całym świecie. W ramach swojej ujednoliconej struktury marki Yaber oferuje wiele kategorii produktów, w tym projektory Yaber Projector do domowej rozrywki oraz inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego Yaber Home. Dzięki zaangażowaniu w innowacje, wydajność i projektowanie zorientowane na użytkownika, firma Yaber otrzymała wiele międzynarodowych wyróżnień, w tym nagrody Red Dot Award, IDEA Award, VGP Award i CES Innovation Award. Obecnie firma Yaber nadal rozszerza swój ekosystem produktów, mając na celu poprawę jakości codziennego życia dzięki inteligentnej technologii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę internetową Yaber lub śledź Yaber w serwisie Facebook.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858850/image.jpg