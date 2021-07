Yadea vise à « électrifier » un plus grand nombre de vies de par le monde en s'appuyant sur un partenariat prometteur avec Studio F. A. Porsche

« Au fil des ans, Yadea a toujours tenté d'atteindre la perfection dans le design. Ce nouveau partenariat passionnant avec Studio F. A. Porsche souligne cet engagement pour le style et la performance, tout en améliorant notre ligne de produits haut de gamme pour offrir un dynamisme exceptionnel à nos clients. Au fur et à mesure que les informations relatives à notre coopération seront dévoilées, le monde saisira l'étendue de l'excellence de Yadea en matière de design, se penchera sur une nouvelle forme d'internationalisation de la marque et sera le témoin de la prochaine évolution de nos produits », a déclaré Aska Zeng, directrice générale de Yadea.

« Yadea a une vision claire de la position de sa marque sur le marché et accorde une place importante à l'authenticité, à la fonctionnalité et à l'unicité. Studio F. A. Porsche partage ces valeurs et est fière de travailler avec Yadea pour concrétiser sa nouvelle vision passionnante », a déclaré Roland Heiler, directeur général du Studio F. A. Porsche.

Yadea adhère à l'esprit de l'artisanat et assure le plus haut niveau de contrôle de la qualité pour fabriquer des produits électriques de classe mondiale tout en attachant une grande importance à la conception du produit. Yadea est par ailleurs absolument convaincue que l'esthétique d'un véhicule est cruciale pour l'expérience de conduite globale. Son partenariat avec Studio F. A. Porsche renforce cette conviction, alors que Yadea cherche à ouvrir un nouveau chapitre du design des deux roues électriques haut de gamme.

« Yadea est une marque leader dans l'industrie du scooter et la possibilité de soutenir la marque dans son parcours est particulièrement stimulante. Le design emblématique de Studio F. A. Porsche représente à la fois le leadership technique et le plus haut niveau de qualité du design en restant fidèle à la philosophie de Ferdinand Alexander Porsche. Nous sommes honorés d'apporter ces concepts à la prochaine génération de véhicules à deux roues », a déclaré Christian Schwamkrug, directeur du design chez Studio F. A. Porsche.

En s'alliant, Yadea, première marque mondiale de scooter à deux roues, et Studio F. A. Porsche, studio de design leader dans l'industrie automobile, sont sur le point de définir l'avenir des deux-roues électriques. De plus amples informations seront présentées dans les semaines à venir et le monde attend avec impatience de voir les étincelles que ce partenariat produira pour « électrifier la vie » à l'échelle mondiale.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea est d'utiliser sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

