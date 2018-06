Zeus fait l'acquisition de MWC Technologies, LLC

MWC, fabricant de composants pour appareillage médical basé à Chattanooga dans le Tennessee, détient des technologies novatrices qui appuient la stratégie de croissance de Zeus. Cette acquisition permettra une commercialisation à l'échelle mondiale du portefeuille de MWC proposant de nombreux produits d'avant-garde axés sur l'apport de solutions.

« Depuis que j'ai fondé la Société en 1966, Zeus se concentre sur la poursuite de sa croissance et de ses innovations. Cette acquisition renforce ces objectifs. Nous avons confiance dans la valeur que cette acquisition de MCC apporte à nos clients, aujourd'hui et dans l'avenir. » – Frank P. Tourville, Sr., fondateur et président du conseil d'administration de Zeus Industrial Products, Inc.

« L'acquisition de MWC va étendre nos capacités et notre portefeuille de produits afin de répondre à la demande croissante en extrusions avancées de précision. Notre expertise combinée renforcera notre aptitude à mieux servir nos clients autour du globe. » – John Winarchick, PDG, Zeus Industrial Products, Inc.

« Nous sommes enthousiastes de rejoindre l'équipe de Zeus ! L'engagement à long terme de Zeus vis-à-vis d'une qualité, d'un service clientèle et d'une innovation en tête de l'industrie entre parfaitement dans le cadre de la culture de MWC. L'association de nos technologies permettra de mettre sur le marché de nouvelles solutions pour nos clients. » – Eric Avans, directeur de la Qualité, MWC Technologies

Zeus Industrial Products : pour en apprendre davantage sur la Société et ses produits, visitez le site web de Zeus ou composez le numéro sans frais 1-800-526-3842 ou +1-803-268-9500 en dehors des États-Unis.

À PROPOS DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc., a son siège à Orangeburg en Caroline du Sud aux États-Unis. Ses activités principales portent sur la mise au point et l'extrusion de précision de matériaux polymériques évolués. La Société emploie plus de 1 500 personnes dans le monde entier et possède des unités de production à Aiken, Gaston et Orangeburg en Caroline du Sud, à Branchburg dans le New Jersey et à Letterkenny en Irlande. Les produits et services de Zeus bénéficient aux sociétés sur les marchés de la médecine, de l'automobile, de l'aérospatiale, des fibres optiques, de l'énergie et de la gestion des fluides. Pour en savoir plus, visitez www.zeusinc.com.

