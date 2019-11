Zigmabit lança chip de mineração revolucionário

TÓQUIO, 8 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Zigmabit está crescendo rapidamente na área de mineração de criptomoedas. A empresa lançou recentemente três plataformas de mineração com multialgoritmos que garantem o máximo de retorno sobre o investimento em apenas um mês. A Zigmabit acaba de inaugurar uma unidade de atendimento ao cliente em Munique, na Alemanha, para atender melhor seus clientes.

A Zigbit Miners, primeira plataforma de mineração com resfriamento líquido direto (DLC, Direct Liquid Cooling) do mundo, foi projetada tanto para mineradores de criptomoedas iniciantes com para experientes. Todos os três produtos são fáceis de usar, pois vêm pré-configurados e os usuários só precisam ligar e iniciar a mineração.

Embora a popularidade da mineração de criptomoedas tenha aumentado muito ao longo dos anos, ganhar lucros consistentemente tem sido uma preocupação para muitos entusiastas da mineração. A Zigmabit é a criação especial de uma equipe de investidores dedicada a tornar a mineração de criptomoedas mais simples e lucrativa para todos.

A Zigmabit (www.zigmabit.com) tem uma equipe de especialistas que estão ativamente envolvidos na área de criptografia desde seu início. Os três novos mineradores criptográficos da empresa, ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 e ZigBit 5.0, foram criados com o objetivo de fornecer produtos que garantirão maior lucratividade para os usuários.

A empresa atingiu este objetivo maximizando a taxa de hash a um nível nunca antes obtido nesta área. Estes mineradores podem operar com multialgoritmos e são capazes de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash. Abaixo está o poder da taxa de hash oferecido pelos três mineradores.

Bitcoin : ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s Litecoin : ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s Ethereum : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s Dash: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

Para se destacar em um mercado altamente competitivo, os mineradores Zigmabit também incluem recursos inteligentes, como sistema de resfriamento do circuito fechado, ventiladores sem som, bombas de alta pressão silenciosas, radiadores extremamente eficientes e muito mais.

Sobre a Zigmabit Inc.:

A Zigmabit é uma fabricante de mineradores de criptomoedas de alta qualidade que fornece poder de hash extremamente alto sem consumir muita energia. Sua equipe é formada por vários profissionais de alto nível de empresas de renome como Samsung, Microsoft, IBM, e várias outras. Sediada em Tóquio, no Japão, a empresa atualmente tem uma unidade de fabricação no Reino Unido e recentemente abriu outra em Munique, na Alemanha.

