Zigmabit lança o ZigBit Miner, minerador com superalgoritmo

TÓQUIO, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Zigmabit Inc. está entusiasmada em anunciar o lançamento mundial da ZigBit Miner, a primeira plataforma de mineração DLC (Direct Liquid Cooling – refrigeração líquida direta) que fornece segurança máxima e alta potência de taxa de hash. A ZigBit Miner usa o ZigmaBit BoosterX ASIC de 7 nanômetros para extrair várias criptomoedas como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, etc. A empresa começará a aceitar pedidos para os mineradores Zigmabit (2.0, 3.0, 5.0) no dia 31 de outubro de 2019.

A Zigmabit aceita pagamentos em Bitcoin, transferências bancárias, etc, e fornece garantia de até 36 meses para cobrir o tipo de falha que afeta seus produtos. A empresa oferece também remessa gratuita para qualquer lugar do mundo via UPS ou FedEx.

Sobre a Zigmabit Inc.

Situada em 26-9 Kamimeguro 1-9-chome Meguro, Tokyo 153-0051, no Japão, a Zigmabit Inc. vende mineradores online, no varejo ou atacado. A empresa possui uma equipe de especialistas qualificados e com muitos anos de experiência em hardware e criptomoeda.

FONTE Zigmabit Inc.

