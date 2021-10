ZMI lança acessórios de carregamento rápido para iPhone 13

Esse adaptador de energia USB-C 20W PD da ZMI tem um recurso atraente: ele pode carregar seu iPhone 13 de 0% para 60% da energia da bateria em 30 minutos. E para garantir o carregamento seguro sempre, vem equipado com várias proteções.

Especificações do produto:

Modelo: Adaptador de energia 20W USB-C PD ZMI

Entrada: AC 100 V-240V, 50/60Hz, 0,5 A

Saída: 5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W Max

Tamanho aproximado: 38*22,3*59 mm

O cabo AL870C USB-C para lightning da ZMI é um cabo atualizado com certificação Apple MFi. Seu conector lightning foi atualizado em relação ao antigo C48 para o novo C94. É altamente recomendado utilizá-lo juntamente com o adaptador de energia USB-C de 20W descrito acima para o carregamento rápido de seu novo iPhone.

Especificações do produto:

Modelo: Cabo AL870C USB-C para lightning ZMI

Tipo de interface: Lightning

interface: Lightning Material principal: TPE

Comprimento: 100 cm

Cor: Branco

O cabo AL803 USB-A para lightning ZMI, um cabo com certificação Apple MFi também, é reforçado com náilon trançado super durável, de modo que se pode dobrá-lo e torcê-lo como quiser. Ele tem um metro de comprimento e vem com um amarrador organizador, que ajuda a manter a mesa limpa ao trabalhar no escritório ou em casa.



Especificações do produto:

Modelo: Cabo AL803 USB-A para lightning ZMI

Tipo de interface: Lightning

interface: Lightning Material principal: Náilon

Comprimento: 100 cm

Cor: Preto/Vermelho/Azul

Sobre a ZMI:

A ZMI, uma das marcas mais importantes em todo o ecossistema Xiaomi, especializada no projeto e fabricação de conjuntos de baterias sobressalentes, adaptadores de energia e cabos de carregamento para telefones celulares, tablets, laptops e outros dispositivos móveis/inteligentes. Quando se está pensando em comprar acessórios de carregamento rápido, a ZMI está sempre pronta para oferecer os produtos mais confiáveis e as tecnologias de carregamento mais recentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668950/image_1.jpg

FONTE Zimi Corporation

SOURCE Zimi Corporation