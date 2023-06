ZTE porta nuovi dispositivi mobili con ecosistema all'MWC Shanghai 2023

I nuovi prodotti di ZTE alimentati da una tecnologia senza precedenti coprono tutti gli scenari di comunicazione mobile dei consumatori.

Il nubia Pad 3D, che offre un'esperienza visiva 3D quanto mai realistica e vivida, andrà ad ampliare l'ecosistema del 3D senza occhiali.

SHANGHAI, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader globale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, porta numerosi nuovi prodotti al Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023, offrendo tecnologie ed esperienze senza precedenti per gli utenti. Dal 2 al 3 giugno ZTE offrirà ai visitatori l'esperienza e il display a tutto tondo nel loro stand, situato al numero N3-B20, dove saranno messi in mostra smartphone, tablet, occhiali AR intelligenti, prodotti MBB e FWA, nonché prodotti internet per veicoli e industrie. Queste offerte sono integrate con applicazioni di intelligenza artificiale intelligente all'avanguardia, i principali terminali di dati mobili e prodotti smart V2X aggiornati.

nubia Neo Air

Copertura completa degli scenari di comunicazione mobile di consumo

ZTE presenterà in occasione dell'MWC Shanghai 2023 un'ampia gamma di nuovi prodotti per coprire appieno gli scenari di comunicazione mobile dei consumatori. Gli innovativi dispositivi intelligenti, tra cui il più recente tablet 3D senza occhiali basato su IA e gli occhiali AR wireless GPT, sono diventati il fiore all'occhiello dello stand. I nubia Neo Air, i primi occhiali AR rifrattivi al mondo con funzione GPT e wireless, hanno catturato l'attenzione al momento del debutto poiché consentono un'interazione intelligente, come interviste in tempo reale, comunicazione con assistenti vocali e richieste di dati tramite voce, utilizzando il proprio modello di IA integrato. Oltre a ciò ZTE presenta il proprio tablet 5G di punta, lo ZTE AxonPad, il computer da ufficio ZTE AxonBook e due smartphone 5G di punta, ZTE Axon 50 Ultra e nubia Z50 Ultra, dimostrando i risultati e le innovazioni fatte in termini di innovazione dello schermo, sicurezza dei sistemi e fotografia professionale.

Di rilievo anche i prodotti ZTE 5G MBB e FWA, la cui quota di mercato è al primo posto al mondo per le principali tecnologie nel campo di commercializzazione e dei risultati GIS (Green, Intelligenza e Sicurezza), che coprono la più recente quinta generazione di Wi-Fi 7 5G FWA, 5G FWA per interni ed esterni e Wi-Fi 5G portatile. I prodotti supportano un trasferimento dati rapido ed efficiente collegandosi a internet tramite reti wireless. Durante l'esposizione ZTE ha dimostrato l'efficienza e la praticità di queste tecnologie, le cui basi poggiano sul concetto di risparmio energetico, controllo intelligente degli scenari e sicurezza della rete.

Per quanto riguarda i dispositivi terminali per veicoli, ZTE ha mostrato prodotti con prestazioni leader del settore e applicazioni a bordo in collaborazione coi produttori di automobili. Tra i punti salienti vi è il nuovissimo prodotto di innovazione collaborativa veicolo-strada RCU, il dispositivo integrato di comunicazione e calcolo stradale Y2002 che integra l'unità di comunicazione stradale 5G RSU Y2001 e la capacità di edge computing. Questo prodotto all'avanguardia offre una solida potenza di calcolo per l'IA e supporta diverse bande di frequenza di comunicazione. Grazie alla sua capacità di elaborare simultaneamente dati video e radar multicanale consumando al contempo bassa potenza, il Y2002 rende possibili applicazioni di trasporto intelligenti e si fa da traino per lo sviluppo di un trasporto di rete intelligente, il tutto costruito sul sistema operativo ZTE.

Nuove specie di interazione intelligente offrono esperienze senza precedenti

Un nuovo e notevole arrivo si aggiunge alla gamma di prodotti per ecosistemi intelligenti di ZTE, i nubia Neo Air non sono solo occhiali AR wireless, ma anche un accessorio intelligente dotato dell'algoritmo AIGC, lo stesso utilizzato nella tecnologia GPT. Il modello GPT utilizzato dagli occhiali combina le capacità di diversi grandi modelli di IA per rendere possibile un botta e risposta immediato, ciò significa che gli utenti possono interagire tramite il comando vocale con l'assistente di intelligenza artificiale incorporato.

I nubia Neo Air, alla cui base si trova la tecnologia AR e AIGC, fungono da assistente intelligente portatile per ogni occasione. Durante un discorso pubblico, una trasmissione dal vivo, una presentazione o altre occasioni sarà possibile vedere tramite le lenti del testo in tempo reale, un po' come avere un gobbo. I nubia Neo Air hanno un design a due lenti, molto simile nell'aspetto a dei normali occhiali. Il peso netto dell'intera macchina è di circa 42,5 g e le aste curve sono regolabili in lunghezza in base alle preferenze di chi li indossa. Con appena mezz'ora di ricarica i nubia Neo Air garantiscono fino a 8 ore di utilizzo normale in condizioni tipiche, consentendo agli utenti di indossarli per tutto il giorno senza preoccuparsi della durata della batteria.

Col continuo progresso della tecnologia AR+AIGC e la crescente maturità dell'ecosistema, si ritiene che i nubia Neo Air renderanno possibili scenari applicativi molto più futuristici e porteranno ai consumatori esperienze interattive senza precedenti.

Il tablet 3D senza occhiali porta la visione mobile a un salto generazionale

ZTE ha inoltre presentato un altro innovativo dispositivo smart di successo, il nubia Pad 3D, il primo tablet 3D al mondo senza occhiali basato su intelligenza artificiale. Dotato dell'esclusiva tecnologia 3D di rilevazione del campo luminoso di ZTE che non richiede occhiali, questo prodotto vanta un display 3D di alta qualità, oltre ad adattarsi a comodi angoli di visualizzazione tramite il tracciamento facciale in tempo reale fatto dall'IA. Supporta inoltre la conversione In tempo reale di contenuti 2D in 3D, tra cui immagini, video e media in streaming, sfruttando una tecnologia basata sull'algoritmo di deep learning della rete neurale di IA. Questa tecnologia è in grado di superare il dilemma delle fonti limitate di contenuti 3D, fornendo agli utenti un'esperienza visiva in tre dimensioni più realistica e vivida.

La tecnologia 3D senza occhiali, che offre ampi scenari applicativi, si rivolge non solo ai consumatori quotidiani, ma anche a varie industrie. Offre agli utenti un display multidimensionale e un'interazione completamente immersiva che va oltre la loro immaginazione. A tal fine, ZTE presenta una straordinaria gamma di display in loco e unisce le forze con partner chiave dell'ecosistema 3D senza occhiali come MiGu Video di China Mobile, Tencent Meeting e China Focus Ltd per portare applicazioni per diversi scenari, tra cui intrattenimento video, trasmissioni dal vivo, giochi, streaming media, conferenze e formazione per i consumatori. Consente inoltre una maggiore espansione commerciale per le industrie verticali dell'ecosistema, come l'assistenza medica e sanitaria, il turismo culturale, le mostre e i mezzi pubblicitari.

ZTE sta collaborando attivamente con partner dell'ecosistema nel campo delle applicazioni industriali per fare congiuntamente da guida all'implementazione di soluzioni di settore suddivise e applicarle al nubia Pad 3D. A questo proposito l'azienda ha avviato la "Cooperazione strategica dell'ecosistema 3D senza occhiali basato su IA di ZTE" coi propri partner, così da creare un'alleanza per ecosistemi 3D senza occhiali. Questa iniziativa mira ad approfondire la cooperazione completa degli ecosistemi tra contenuti e settori, nonché ad applicare tecnologie a ulteriori scenari in 3D, che vanno dal turismo culturale, al museo culturale, alle conferenze, alla trasmissione in diretta, al trattamento medico e alla modellazione.

Questa mostra servirà come ulteriore prova della posizione di ZTE nel campo della tecnologia di comunicazione mobile globale. Oltre a ciò ZTE promuoverà lo sviluppo generale della tecnologia di comunicazione mobile e farà avere agli utenti globali prodotti e servizi mobili più intelligenti e innovativi. ZTE si aspetta che la partecipazione a MWC Shanghai gli permetta di promuovere maggiori opportunità di comunicazione e discussione all'interno dei settori, facilitare lo sviluppo industriale e plasmare congiuntamente una vita futura caratterizzata da intelligenza e convenienza.

Informazioni su ZTE:

ZTE contribuisce a connettere il mondo con un'innovazione continua per un futuro migliore. L'azienda offre tecnologie innovative e soluzioni integrate; il portafoglio abbraccia tutte le serie di servizi di telecomunicazione wireless e via cavo, per dispositivi e professionali. Servendo oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente, consentendo la connettività e la fiducia ovunque. ZTE è quotata in borsa sia sulla Borsa di Hong Kong che di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

DOVE SEGUIRCI:

Facebook: www.facebook.com/ZTECorp

Twitter: www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn: www.linkedin.com/company/zte

YouTube: www.youtube.com/@ZTECorporation

RICHIESTE DI INFORMAZIONI PER I MEDIA:

Email del reparto comunicazione

di ZTE Corporation

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2143000/nubia_Neo_Air.jpg

SOURCE ZTE Corporation